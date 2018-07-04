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Скарлетт Йоханссон осудили за роль трансгендера в новом фильме

Скарлетт Йоханссон
12:16 Сегодня Телеграф
beztabu.net

Новости культуры: Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон примет участие в новом проекте режиссера "Призрака в доспехах" Руперта Сандерса.

33-летняя Скарлетт Йоханссон станет главной героиней предстоящего фильма "Rub & Tug", съемки которого начнутся только в феврале следующего года. Сценаристом картины стал Гэри Спинелли, а производством займется студия New Regency.

Сюжет криминальной драмы расскажет о трансгендере - владельце массажного салона, предлагающих интим-услуги, в Питтсбурге в 1970-х годах. Кроме того, девушка на протяжении всего фильма будет крутить страстный роман со своей подругой.

Однако, поклонникам актрисы новая роль Йоханссон по душе не пришлась. В сети активно стали критиковать Скарлетт за решение сняться в таком неоднозначном образе.

"Самое меньшее, что вы могли сделать при создании фильма о трансгендерах, — это пригласить на эту роль самого трансгендера. Скарлетт следует прекратить слишком наивно относиться к выбору роли", "Пусть Скарлетт не обижается, но в мире полно красивых женщин-трансгендеров, так что пусть в Голливуде их ищут лучше", "Я не могу понять, насколько же Скарлетт эгоистична", - пишут фанаты.

Сама же Йоханссон не стала молчать и уже успела прокомментировать осуждающие комментарии пользователей. Знаменитость отметила, что для нее совсем не проблематично будет сыграть трансгендера.

"Пусть они обратятся к Джеффри Тэмбору, Джареду Лето и Фелисити Хаффман за комментариями", - ответила Скарлетт, упоминая актеров, которые в свое время сыграли трансгендеров в фильмах. А Джаред Лето даже получил "Оскар" за роль женщины, умирающей от СПИДа, в фильме "Даласский клуб покупателей".

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Новости культуры, Rub & Tug, Роль, Руперт Сандерс, Скарлетт Йоханссон, Трансгендер.
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