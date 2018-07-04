В новом "Форсаже" появится сестра Декарда Шоу

Зрителей первого спин-оффа серии фильмов "Форсаж" ожидают "большие сюрпризы". Так сказал недавно звезда "Форсажа" Дуэйн Джонсон. И он не обманул. Уже стало известно, что звезда сериала "Корона" Ванесса Кирби присоединилась к касту боевика "Хоббс и Шоу".

Кирби находится на финальной стадии переговоров по поводу того, чтобы сыграть с Дуэйном Джонсоном и Джейсоном Стэтхэмом в спин-оффе "Форсажа".

Ранее мало что было известно о новом фильме. Теперь стало известно, что боевик "Хоббс и Шоу" покажет, как агент дипломатической безопасности США Люк Хоббс (Джонсон) объединяется для своей следующей миссии с известным преступником Декардом Шоу (Стэтхэм).

В этой истории Кирби сыграет агента британской разведки MI-5, которая также является сестрой Шоу. Имя ее героини пока не разглашается.

Автором сценария спин-оффа выступает сценарист франшизы "Форсаж" Крис Морган, а его режиссером будет сам Дэвид Литч (!), который снял экшены "Атомная блондинка" и "Дэдпул 2". Отметим и то, что Джонсон и Стэхтем будут продюсировать проект вместе с продюсером "Форсажей" Нилом Морицем.

В кинотеатры боевик "Хоббс и Шоу" появится летом 2019 года.