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В новом "Форсаже" появится сестра Декарда Шоу

Декард Шоу
14:25 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости культуры: Злодейская семейка Шоу разрастается прямо на глазах.

Зрителей первого спин-оффа серии фильмов "Форсаж" ожидают "большие сюрпризы". Так сказал недавно звезда "Форсажа" Дуэйн Джонсон. И он не обманул. Уже стало известно, что звезда сериала "Корона" Ванесса Кирби присоединилась к касту боевика "Хоббс и Шоу".

Кирби находится на финальной стадии переговоров по поводу того, чтобы сыграть с Дуэйном Джонсоном и Джейсоном Стэтхэмом в спин-оффе "Форсажа".

Ранее мало что было известно о новом фильме. Теперь стало известно, что боевик "Хоббс и Шоу" покажет, как агент дипломатической безопасности США Люк Хоббс (Джонсон) объединяется для своей следующей миссии с известным преступником Декардом Шоу (Стэтхэм).

В этой истории Кирби сыграет агента британской разведки MI-5, которая также является сестрой Шоу. Имя ее героини пока не разглашается.

Автором сценария спин-оффа выступает сценарист франшизы "Форсаж" Крис Морган, а его режиссером будет сам Дэвид Литч (!), который снял экшены "Атомная блондинка" и "Дэдпул 2". Отметим и то, что Джонсон и Стэхтем будут продюсировать проект вместе с продюсером "Форсажей" Нилом Морицем.

В кинотеатры боевик "Хоббс и Шоу" появится летом 2019 года.

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Новости культуры, Декард Шоу, Новая часть, Роль, Сестра Декарда Шоу, Форсаж.
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