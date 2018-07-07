Олег Винник появится в фильме Юрия Горбунова (Видео)

Олег Винник, Монатик и Потап - это только часть звездных героев нового фильма ведущего "1+1", актера, а теперь еще и продюсера Юрия Горбунова - "Скажене весілля". Съемки новой комедии почти закончены. Кого в ленте играет Винник и о чем будет петь Потап - в сюжете. Ранее стало известно, что звезда украинской эстрады Олег Винник присоединился к команде полнометражной комедии "Скажене Весілля", которая создается при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино. Участие в фильме станет первым появлением известного певца на большом киноэкране.