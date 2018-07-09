Девятый ОМКФ закроет фильм "Освобожденные!" режиссера Пьера Сальвадори

"Показ фильма "Освобожденные!" пройдет 21 июля, в день торжественного закрытия IX Одесского кинофестиваля", - говорится в сообщении.

Как отмечается, комедийная драма "Освобожденные!" (En liberte!) рассказывает о детективе Ивонн, которая живет в городке на Французской Ривьере. Ивонн - молодая вдова офицера полиции и местного героя Санты. Она узнает, что ее муж не был таким образцовым, как о нем думал их сын: юнец Антуан провел 8 лет за решеткой в качестве его козла отпущения. Ивонн готова на все, чтобы помочь Антуану вернуться к жене и привычной жизни. На все, кроме раскрытия правды. Антуану сложно приспособиться к жизни на свободе. У него быстро "едет крыша". С тех пор начинается ряд поражающих событий.

Это уже не первая совместная работа Одри Тоту с режиссером. В 2006 году она снялась в его картине "Роковая красотка", а в 2010-м вышла лента с ее участием "Случайный роман".

Пьер Сальвадоре дебютировал в кино в 1993 годк картиной "Живая мишень", сценарий к которой написал собственноручно. С тех пор снял более десяти фильмов.

Картина "Освобожденные!" получила награду Консорциума писателей и композиторов "Двухнедельника режиссеров" на нынешнем Каннском кинофестивале.