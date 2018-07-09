В Сети появился трейлер новой украинской комедии "Герой моего времени" (Видео)

Вышел официальный трейлер украинского фильма Тони Ноябревой "Герой моего времени". Премьера картины состоится на Одесском международном кинофестивале, где она будет участвовать в национальном конкурсе. А в прокат комедия обещает выйти 20 сентября. Фильм рассказывает историю "маленького человека" - нашего современника, парня "из соседнего двора", живущего в сложном и противоречивом мире. Он пытается найти смысл своего существования в большом городе и приезжает в столицу в поисках счастья. Главную роль в ленте исполнил Евгений Бушмакин. Также в ней сыграли Олег Шевцов, Василиса Фролова, Наталья Якимович, Алёна Курта, Соня Забуга, Марина Шевченко и другие. Оператор – Тато Котетишвили. Продюсерами фильма выступили Анна Паленчук и Николай Конопелько, а его прокатом занимается компания "Артхаус трафик".