Первые фото со съемок нового фильма, действие которого развернется во вселенной "Людей в черном".

Новый фильм о людях в черном приобретает все более четкие очертания. Ранее мы сообщали, что актриса Тесса Томпсон, которая сыграла в "Торе", и сам Тор (Крис Хемсворт) могут снова появится в одном кадре. А теперь в сети появились первые фото со съемок нового фильма, действие которого развернется во вселенной "Людей в черном". Снимки появились на портале Just Jared, который известен своими кадрами с производства фильмов. На них можно увидеть звезду киновселенной Marvel Криса Хемсворта, который исполняет одну из главных ролей.