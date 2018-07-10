Новости кино

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 10.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко примет участие в саммите НАТО
Порошенко примет участие в саммите НАТО
Новости: Россия отказала Польше в реконструкции обломков разбившегося самолета
РФ отказала Польше в реконструкции обломков самолета Ту-154М
Новости: Известный итальянский тренер назвал главного фаворита ЧМ-2018
Известный итальянский тренер назвал главного фаворита ЧМ-2018
Новости: Принцесса Шарлотта удивила СМИ своим обращением
Принцесса Шарлотта удивила СМИ своим обращением
X

Натали Дормер ответила на критику в сторону ее нового фильма "В темноте"

Натали Дормер
10:52 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Актриса говорила о новом фильме, где она сыграла слепую пианистку.

Известная актриса Натали Дормер, ответила на критику в адрес фильма "В темноте" ("Невидимка"). Девушка настояла на важности сексуальных сцен в ленте.

Отметим, что фильм обвинили в избыточности обнаженных сцен и романтизации садизма. При этом сама же Дормер, помимо исполнения главной роли, также выступила соавтором сценария. Актриса отметила, что сексуальность является важным аспектом в развитии сюжетной линии триллера.

"В конце концов, у всех нас есть тела. В фильме есть сцена секса, которую я назвала бы любовной сценой, – это метафора того, как мой персонаж сближается с героем Эда Скрейна. Обнаженка прекрасно это демонстрирует", – отметила она.

Она подчеркнула, что любовная сцена в душе глубже раскрывает ее персонажа. Зритель видит татуированное тело героини понимает, что она является не той, за кого себя выдает.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, Актриса, В темноте, Комментарии, Критика, Натали Дормер, Трейлер, Фильм.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости кино

Комедийные сериалы, которые ты обязательно должен посмотреть В Сети появились первые снимки со съемок фильма "Люди в черном 4" В Сети появился трейлер новой украинской комедии "Герой моего времени" (Видео)

Последние новости

Вот так выглядят самые красивые и успешные афроамериканки (Фото) Какие витамины необходимые для будущей мамы Ходатайство Савченко об отводе судьи признано необоснованным
Сегодня читают
01 Тренер Гассиева: Усик отправится в нокаут или получит травму
02 Вукоевич прокомментировал свое отстранение от работы в сборной Хорватии
03 Шовковский поддержал Виду, выложив новое видео
04 Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон обворожили публику на крестинах принца Луи
05 МИД: украинцев с национальными флагами нельзя называть провокаторами
Новости сегодня
19:58 Крушение пассажирского самолета в ЮАР: есть пострадавшие
19:49 Леоненко оценил шансы Ярмоленко заиграть в АПЛ
19:31 Певица Даша Астафьева покоряет Atlas Weekend
19:28 Роналду написал трогательное письмо, в котором объяснил причины ухода из Реала
19:25 В Минздраве назвали пляжи Украины, где опасно купаться
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Эвакуация из пещеры в Таиланде: все дети и тренер спасены
Эвакуация из пещеры в Таиланде: все дети и тренер спасены
Новости: Посол США в Украине оценила политическое отношений США и Крыма
Йованович отметила политические взгляды США на Крым
Новости: Аэропорт в Харькове отказался принять самолет из Египта
Аэропорт в Харькове отказался принять самолет из Египта
Новости: Джамала делится подробностями из семейного отдыха в Турции
Джамала делится подробностями из семейного отдыха в Турции
Добавить комментарий
0