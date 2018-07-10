Натали Дормер ответила на критику в сторону ее нового фильма "В темноте"

Известная актриса Натали Дормер, ответила на критику в адрес фильма "В темноте" ("Невидимка"). Девушка настояла на важности сексуальных сцен в ленте.

Отметим, что фильм обвинили в избыточности обнаженных сцен и романтизации садизма. При этом сама же Дормер, помимо исполнения главной роли, также выступила соавтором сценария. Актриса отметила, что сексуальность является важным аспектом в развитии сюжетной линии триллера.

"В конце концов, у всех нас есть тела. В фильме есть сцена секса, которую я назвала бы любовной сценой, – это метафора того, как мой персонаж сближается с героем Эда Скрейна. Обнаженка прекрасно это демонстрирует", – отметила она.

Она подчеркнула, что любовная сцена в душе глубже раскрывает ее персонажа. Зритель видит татуированное тело героини понимает, что она является не той, за кого себя выдает.