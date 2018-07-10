Пятерка жарких фильмов со сценами у охлаждающего бассейна (Видео)

В знойную летнюю жару думаешь о том, как бы окунуться в прохладную воду. Если у кого-то нет возможности сделать это буквально, можно нырнуть с головой в фильмы, где персонажи влюбляются, расстаются и охлаждаются у бассейна.

"Что-то должно случиться", 1962

Работа Джорджа Кьюкера, фильмы которого вошли в золотой фонд Голливуда, с несравненной Мэрилин Монро в главной роли. Спустя пять лет после исчезновения Эллен (Мэрилин Монро) суд признал ее умершей. Николас Арден, муж Эллен, снова женится и отправляется в свадебное путешествие. Вернувшись с Гавайев, он застает дома Эллен. Новоиспеченной жене Николаса она представляется как мисс Ингрид Тик, гувернантка детей Арденов. Страсти накаляются, а герои погружаются в необычный любовный треугольник. Интересна картина и тем, что она так и не была завершена из-за смерти Мэрилин Монро. Но те полчаса отснятого с актрисой материала безусловно заслуживают внимания.

"Бассейн", 1969

Фильм Жака Дере с Роми Шнайдер и Аленом Делоном. Молодой писатель Жан-Поль и его подруга Марианна уединенно проводят летний отпуск в Сен-Тропе на великолепной вилле с большим бассейном. Неожиданно к ним приезжает давний друг Жан-Поля Гарри с дочерью Пенелопой. Жан-Поль совершенно не рад приезду гостей, поскольку он подозревает, что когда-то у Марианны и Гарри были отношения. Масла в огонь подливает и юная Пенелопа, которая соблазняет Жан-Поля.

"Больший всплеск", 2015

Работа знаменитого итальянского режиссера Луки Гуаданьино с отличным актерским составом: Тильда Суинтон, Рэйф Файнс, Маттиас Шонарс и Дакота Джонсон. Рок-звезда Марианна Лэйн вместе со своим молодым бойфрендом отправляется на отдых на юг Италии. В их жизнь внезапно вторгаются незваные гости в лице бывшего возлюбленного Марианны Гарри и его юной сексапильной дочери. Их появление нарушает уединенное спокойствие парочки и вносит хаос. По сути, ремейк "Бассейна" вышел очень эстетским и современным.

"Молодость", 2015

Драма Паоло Соррентино рассказывает историю двух стариков Фреда и Мака. Фред – известный композитор и дирижер, который не раз получал награды за свои заслуги. Фрэд и Мик дружат уже полвека, смеются над собой и удивляются красоте и несправедливости этого мира. Лето они проводят на альпийском курорте, где, вспоминая откровения далекого прошлого, решают изменить свои жизни. Грустный и красивый фильм о философском отношении к молодости и старости.

"Зови меня своим именем", 2017

Эта работа Луки Гуаданьино, переносит зрителя в Италию 1983 года. Элио – семнадцатилетний парень, который вместе с родителями проводит лето в загородном доме. Его отец – профессор археологии, к который работает над очередной научной работой. К себе в помощники он берет недавно закончившего университет американца Оливера. Пока они занимаются исследованиями древностей греко-римской цивилизации, Элио держится в стороне. Он слушает Баха, читает книги и лишь иногда поглядывает на незнакомца, но со временем и он попадает под влияние чар Оливера, покорившего буквально всех: от служанки до местных красоток. Один из самых сильных фильмов 2017 года стал трамплином для карьеры молодого актера Тимоти Шаламе.