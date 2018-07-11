Критики определили лучших актеров моложе 30 лет

Американские кинокритики составляют всевозможные списки и рейтинги примерно с такой же регулярностью, с какой британские ученые публикуют очередное научное исследование. Теперь благодаря стараниям критиков у нас есть список лучших голливудских актеров, которые еще не достигли возраста 30 лет – возможно, через N лет некоторые из них действительно станут новыми Брэдами Питтами, Джорджами Клуни и Леонардо ДиКаприо.

В список попали как имена нам всем известные (Бри Ларсон, Тимоти Шаламе, Сирша Ронан, Дженнифер Лоуренс, новая звездочка "Черной Пантеры" Летишиа Райт), так и актеры действительно совсем молодые и совсем начинающие – но уже успевшие блеснуть в паре-тройке фильмов.

Вот как выглядит список, в составлении которого принимали участие критики ведущих киноизданий США:

Тимоти Шаламе

Кирси Клемонс (за роль в новом фильме "Сердца бьются громко")

Зои Дойч

Эль Фаннинг

Элси Фишер (за роль в новом фильме "Восьмой класс")

Райли Кио

Лола Керк ("Близнецы", "Сделано в Америке")

Сирша Ронан

Также в списое вошли: Саша Лэйн ("Американская милашка" и новый "Сердца бьются громко"), Бри Ларсон, Джейкоб Латимор ("Детройт", "Призрачная красота"), Дженнифер Лоуренс, Эштон Сандерс ("Лунный свет"), Хейли Лу Ричардсон ("Сплит", "Почти семнадцать"), Хелена Ховард (за роль в новом фильме "Мадлен Мадлен", Ноа Шнапп ("Очень странные дела", роль сына героя Тома Хэнкса в "Шпионском мосте"), Лейкит Стэнфилд ("Голос улиц", "Прочь", сериал "Атланта"), Алекс Вулф ("Джуманджи: Зов джунглей" и, в первую очередь, "Реинкарнация"), Летишиа Райт.