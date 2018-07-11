Назван актер, которого утвердили на роль Джокера

Студия Warner Bros. официально начала работу над фильмом о Джокере. Как сообщает The Hollywood Reporter, Хоакин Феникс заключил договор, согласно которому он исполнит роль противника Бэтмена. Режиссером и сценаристом картины выступит Тодд Филлипс.

Сценарий в студии описывают так: "Это исследование человека, отвергнутого обществом — не просто взгляд на злобный персонаж, но непростая и сложная история". Дата выхода фильма на экраны пока не называется, а его бюджет составляет 55 миллионов долларов.

Как подчеркивает издание, картина будет более мрачной и более экспериментальной в общем направлении и наполнении, чем другие фильмы, снятые по комиксам, и будет больше напоминать криминальную драму.

Кроме того, Warner Bros. возможно также выпустит другой фильм о Джокере, главную роль в котором исполнит Джаред Лето, который уже играл злодея в картине "Отряд самоубийц". Ранее Лето заявлял о том, что во время работы над "Отрядом самоубийц" было снято столько сцен с участием Джокера, что их может хватить на отдельную картину.