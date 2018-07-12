Звезда "Игры Престолов" вернется на экраны в новой драме Apple

"See" описывается как эпическая масштабная драма, происходящая в будущем. Момоа предстанет в роли Бабы Восса, бесстрашного воина, лидера и защитника. Остальные детали восьмисериного проекта не разглашаются.

Сценарий подготовлен лауреатом на премию "Оскар" Стивеном Найтом, участвовавшем в работе над сериалами "Острые козырьки" и "Табу". Постановщиком драмы назначен Френсис Лоуренс, снявший три части франшизы "Голодные игры". Кроме того, Найт и Лоуренс возьмут на себя обязанности исполнительных продюсеров.

"See" ознаменует возвращение Момоа на телевидение, где он снимался в таких проектах как "Красная дорога", "Граница" и, конечно же, "Игра престолов", в которой он запомнился ролью Кхала Дрого. Что касается полнометражных проектов, то следующим его фильмом станет "Аквамен", сольный спин-офф "Лиги справедливости", премьера которого запланирована на 21 декабря 2018 года. Напомним, что Момоа являлся кандидатом на главную роль в потенциальном римейке "Ворон". Однако в конце мая текущего года актер официально покинул проект.