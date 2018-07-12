Стало известно, когда начнутся съемки сольного фильма о Джокере

Популярный голливудский актер Хоакин Феникс согласился сыграть Джокера в сольном фильме, посвященном происхождению этого суперзлодея из комиксов DC. Эту информацию со ссылкой на свои источники в студии Warner Bros. подтвердило издание The Hollywood Reporter.

Съемки пока безымянной картины должны стартовать в сентябре 2018 года в Нью-Йорке. Режиссером сольника станет Тодд Филлипс, в активе которого популярные комедии "Мальчишник в Вегасе" и "Парни со стволами".

Портал "Новости кино" информировал своих читателей о том, что Фениксу предложена роль Джокера еще в февраля 2018 года, однако тогда сам актер заявлял, что ничего не знает об этом проекте. Отметим, что у Феникса был шанс сыграть и самого Бэтмена. В 90-е годы прошлого века известный голливудский постановщик Даррен Аронофски собирался экранизировать комиксы DC и видел видел в главной роли исключительно Феникса, однако этот проект так и не был запущен в производство.

Также ему была предложена роль Лекса Лютора в картине "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", но он отказался. Сроки работ над новым фильмом и его возможный прокатный график пока не уточняются. Вероятнее всего, фильм "Джокер" будет малобюджетным.