О подростках, застрявших в пещере в Таиланде, снимут фильм

Американская независимая христианская киностудия и телевизионная студия Pure Flix планирует снять фильм о подростках, застрявших в пещере в Таиланде.

"Мы поняли, что получится невероятно вдохновляющий фильм. Как и многие люди, мы знаем, что сегодня в мире мало положительных новостей", - заявил соучредитель Pure Flix Майкл Скотт.

В компании подчеркнули, что не преследуют семьи мальчиков, которые сейчас пребывают в больнице.

Как сообщалось, в пещере Кхао Луанг с 23 июня были заблокированы 12 игроков детской футбольной команды и их тренер, которые отправились туда на экскурсию. Их нашли через девять дней, но из-за сложностей с доступом к местонахождению спасение длилось неделю. Спасти всех удалось во вторник, 10 июля.