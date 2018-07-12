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О подростках, застрявших в пещере в Таиланде, снимут фильм

Фильм о подростках в Таиланде
10:42 Сегодня Телеграф
www.ukrinform.ru
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Фильм планирует снять телевизионная студия Pure Flix.

Американская независимая христианская киностудия и телевизионная студия Pure Flix планирует снять фильм о подростках, застрявших в пещере в Таиланде.

"Мы поняли, что получится невероятно вдохновляющий фильм. Как и многие люди, мы знаем, что сегодня в мире мало положительных новостей", - заявил соучредитель Pure Flix Майкл Скотт.

В компании подчеркнули, что не преследуют семьи мальчиков, которые сейчас пребывают в больнице.

Как сообщалось, в пещере Кхао Луанг с 23 июня были заблокированы 12 игроков детской футбольной команды и их тренер, которые отправились туда на экскурсию. Их нашли через девять дней, но из-за сложностей с доступом к местонахождению спасение длилось неделю. Спасти всех удалось во вторник, 10 июля.

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Новости культуры, Документальные фильмы, Новые фильмы, Подростки в Таиланде.
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