Вышел трейлер драмы "Колетт" с очаровательной Кирой Найтли (Видео)

Известная актриса, звезда фильмов о пиратах Карибского моря Кира Найтли сыграла в новой биографической драме "Колетт". Актриса воплощает скандальную французскую писательницу в первом трейлере киноленты. Отметим, что кинокартина основана на истории писательницы Сидони-Габриэль Колетт, которая была одной из звезд Прекрасной эпохи. В 20 лет она выходит замуж за знаменитого писателя Анри Готье-Виллара (Доминик Уэст), который вскоре убеждает ее писать под его псевдонимом Уилли. Книги Колетт об остроумной девушке из провинции Клодин становятся бестселлерами, а они с мужем превращаются в сенсацию высшего света Парижа. Но когда Уилли пытается заставить ее написать еще один роман, Колетт решает бороться за творческую независимость и гендерные права и творить свою собственную историю, не прячась за чужими псевдонимами. В американский прокат картина "Колетт", где также появятся Элинор Томлинсон и Фиона Шоу, выйдет в сентябре.