В Киеве состоялась премьера мультфильма "Монстры на каникулах 3"

Первыми мультфильм "Монстры на каникулах 3" посмотрели Леся Никитюк с племянниками, Меловин, Руслан Сеничкин, Александр Педан, Николай Тищенко с сыном Данилом, Злата Митчелл, Юлия Фреймут, Андрей Кише, Яна Клочкова, Олег Собчук (Скай), Ирма Витовская, Роман Михно, Сальто Назад и многие другие.

Сюжет мультфильма рассказывает о том, что семейка монстров отправляется в отпуск на лайнер. Граф Дракула влюбился в капитана корабля, прекрасную Эрику. Только вот Мэвис - дочь Дракулы - эта женщина не нравится. Эрика же хранит тайну страшную для каждого монстра – она является предком известного борца с тварями Ван Хелсинга. Женщина очень хочет уничтожить тех, кто будет постоянно веселиться на её лайнере.

Капитана корабля Эрику озвучила украинская ведущая Нового канала Леся Никитюк. Для знаменитости это был первый подобный опыт, однако справилась она с ним достаточно неплохо.

"Это моя первая роль и нереально крутой и фантастический опыт. Плюс, мне всегда

хотелось попробовать себя в дубляже – я обожаю "играть" голосом. В украинской версии мультфильма я озвучиваю капитана круизного лайнера Эрику. Это шальная женщина – очень умная, немножечко хитрая, волевая, да еще и соблазнительница. Но, несмотря на сильный характер, она очень веселая и смешная. В общем, мы действительно очень похожи! Поэтому роль Эрики идеально мне подошла", - говорит Леся.

Главный режиссер и соавтор сценария Дженнди Тартаковски признался, что идея новой части "Монстров на каникулах" пришла к нему, когда он и сам был на каникулах.

"Когда мы закончили второй фильм, я поехал в круиз. Когда поднялся на борт, увидел там множество семей, множество историй. И подумал: вау, это же идеальные условия отдыха для нашей мультипликационной семьи монстров! Вообще, я всегда черпаю вдохновение и истории из реальной жизни. Наблюдаю за людьми вокруг, подмечаю маленькие особенности характера и поведения. Сохраняю все это в своей голове, а потом вношу в сценарий", - отметил Дженнди.