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По роману Жадана вышел трейлер фильма "Дикое поле" (Видео)

"Дикое поле"
17:08 Сегодня Телеграф
www.ukrinform.ru
Фото из открытых источников

Новости культуры: Вышел первый трейлер фильма "Дикое Поле" снятого по мотивам романа "Ворошиловград" Сергея Жадана.

Лента "Дикое поле", снятая по мотивам романа "Ворошиловград" Сергея Жадана, 8 ноября выйдет в широкий прокат, а между тем Госкино презентует первый трейлер фильма.

"Первый трейлер знакомит с главными героями истории, действие которой разворачивается в 2010 году в Старобельске(Луганская область) - Германом (Олег Москаленко), Пастором (Алексей Горбунов), Кочей (Владимир Ямненко), Травмой (Георгий Поволоцкий) и Ольгой (Руслана Хазипова). С этого момента начнется напряженное, опасное и ироничное путешествие Германа, а вместе с ним и зрителей, на восток Украины. Также в трейлере заявлен основной конфликт фильма и представлен новый герой - живописный и солнечный Донбасс", - говорится в сообщении.

"Мы снимали в невероятно красивых местах, и я рад, что наш оператор Сергей Михальчук смог передать на экране яркое и точное изображение Донбасса, именно такого Донбасса и востока Украины, каким его описывал Сергей Жадан в книге, и такого, каким люблю его я и каким его немногие видели", - отметил режиссер фильма Ярослав Лодыгин.

Это история о том, как Герман вынужден вернуться в свой родной городок на Донбассе. Его старший брат пропал, и теперь герою придется защитить семейный бизнес - старую бензоколонку. Вместе с ней - друзей детства и любовь в борьбе против тех, кто захватывает кусок за куском землю, превращая ее в кукурузные поля и железную дорогу, которая никуда не ведет. Чем закончится это ироничное и полное приключений путешествие по Дикому полю?.

Проект "Дикое поле" стал победителем девятого конкурсного отбора кинопроектов Государственного агентства Украины по вопросам кино, получив поддержку в размере 15,49 миллиона гривень. Основные съемки ленты состоялись летом 2017 года в Старобельске (Луганская область), часть сцен была снята в Киеве.

Производство: Limelite (Украина), Film Brut(Швейцария). Дистрибьютор ленты в Украине - кинокомпания ММД.

Книга Сергея Жадана "Ворошиловград" в 2014 году стала лучшим украинским романом десятилетия, по версии литературной премии ВВС Украина. Произведение также получило швейцарскую литературную премию Фонда Яна Михальски. Роман переведен на пять языков.

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Новости культуры, Видео, Дикое Поле, По мотивам романа, Роман, Сергей Жадан, Трейлер, Фильм.
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