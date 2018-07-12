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Netflix воссоздаст сериал "Сабрина – маленькая ведьма"

"Сабрина – маленькая ведьма"
19:11 Чт, 12 Июль 2018 Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости культуры: Это мрачный ремейк сериала "Сабрина – маленькая ведьма".

Стриминговая платформа Netflix продолжает радовать поклонников своими проектами и недавно поделилась первым постером предстоящего ремейка "Сабрины — маленькой ведьмы". Его опубликовал исполнительный продюсер проекта Роберто Агирре-Сакаса.

О новом проекте пока известно немного. В основу лег сценарий оригинального сериала 1996 года. Главную роль, Сабрины, исполняет Кирнан Шипка, известная по сериалу "Безумцы". Новый проект будет отличаться от оригинального – более мрачным настроением, в духе "Изгоняющего дьявола".

Отметим, что оригинальный сериал, который лег в основу нового проекта, вышел в 1996 году. Главную роль в нем сыграла Мелисса Джоан Харт.

Когда состоится премьера нового проекта, пока неизвестно.

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Новости культуры, Netflix, Новый сезон, Постер, Сабрина, Сериал.
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