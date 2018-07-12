Джейсон Момоа сыграет воина в новом сериале "Зрение"

Джейсон Момоа присоединился к актерскому составу сериала "Зрение" от новоиспеченной студии Apple. Предстоящий фильм описывают, как эпическую масштабную драму, происходящую в будущем.

Сериал расскажет о временах, когда человечество утратило способность видеть, из-за чего людям пришлось искать новые способы общения друг с другом, заново учиться охотиться и выживать.

Актер "Игры престолов" исполнит в шоу роль Баба Восс - бесстрашного воина, лидера и стража.

Сценаристом станет лауреат на премию "Оскар" Стивен Найт, который известный своими работами над сериалами "Острые козырьки" и "Табу". А режиссером картины назначен Френсис Лоуренс, снявший три части "Голодных игр". Кроме того, Найт и Лоуренс будет исполнительными продюсерами.

Сообщается, что всего в сериале "Зрение" будет восемь эпизодов. Других деталей предстоящей картины пока не раскрывается.