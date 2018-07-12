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Джейсон Момоа сыграет воина в новом сериале "Зрение"

Джейсон Момоа
22:09 Чт, 12 Июль 2018 Телеграф
beztabu.net

Новости культуры: Актер Джейсон Момоа, который сыграл в культовом сериале "Игра престолов" супруга Дейнерис Таргариен Кхала Дрого, сыграет роль в новом сериале от Apple.

Джейсон Момоа присоединился к актерскому составу сериала "Зрение" от новоиспеченной студии Apple. Предстоящий фильм описывают, как эпическую масштабную драму, происходящую в будущем.

Сериал расскажет о временах, когда человечество утратило способность видеть, из-за чего людям пришлось искать новые способы общения друг с другом, заново учиться охотиться и выживать.

Актер "Игры престолов" исполнит в шоу роль Баба Восс - бесстрашного воина, лидера и стража.

Сценаристом станет лауреат на премию "Оскар" Стивен Найт, который известный своими работами над сериалами "Острые козырьки" и "Табу". А режиссером картины назначен Френсис Лоуренс, снявший три части "Голодных игр". Кроме того, Найт и Лоуренс будет исполнительными продюсерами.

Сообщается, что всего в сериале "Зрение" будет восемь эпизодов. Других деталей предстоящей картины пока не раскрывается.

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Новости культуры, Актер, Воин, Джейсон Момоа, Зрение, Роль, Роль воина.
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