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Владимир Зеленский рассказал, о чем будет "Слуга народа 3"

Владимир Зеленский
21:15 Чт, 12 Июль 2018 Телеграф
beztabu.net
Фото из открытых источников

Новости культуры: Лидер юмористической студии "Квартал 95" Владимир Зеленский признался, что команда планирует снять продолжение полюбившего сериала уже в этом году.

Известный украинский комик Владимир Зеленский в своем интервью рассказал, что команда студии "Квартал 95" сейчас занята съемками новой комедии "Я, ты, он, она", однако снимать новую часть "Слуги народа" они будут.

Правда, Владимир отметил, что это может быть не сериал, а полнометражный фильм, так как его снимать намного легче, чем целый сезон. Но, будет это фильм или же сериал, в любом случае студия "Квартал 95" планирует начать работу над картиной уже в этом году.

Кроме того, Зеленский рассказал о том, какие же проблемы затронут авторы в новом сезоне популярного украинского сериала "Слуга народа".

"Мы не поворачиваем творчество под политику. Но есть темы наболевшие. Понятно, что это тема спокойствия в стране, тема целостности нашей страны. Лично меня беспокоит… Я не могу смотреть на то, как люди лазят по мусорникам. Ну не могу я просто на это смотреть! Мы с ребятами даже "штормили" эту тему в "Слуге народа". Это реальная проблема. Хочется о каких-то реальных и правдивых вещах говорить, которые не только важны для нас творчески, но и которые действительно "болят", - говорит Владимир.

Ведущий развлекательного шоу "Лига смеха" также уже в который раз прокомментировал свою позицию по поводу того, планирует ли он идти в Президенты Украины. Зеленский отметил, что студия "Квартал 95" живет в отдельном от политики мире.

"Любая история, как бы то ни было связанная с политикой, меня не интересует. Меня не интересует какая бы то ни было ассоциация со всеми людьми, которые когда-либо были у власти в нашей стране. Для меня это совершенно другой мир. Это они в нем живут. А мы, "Квартал 95", как я считаю, живем в совершенно другом мире. Тот мир от меня далекий, и я не хочу, честно говоря, вымазываться во всем этом, где-то рядом с ними пробегать, на фоне чем-то махать и так далее", - добавил Владимир.

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Новости культуры, Владимир Зеленский, Квартал-95, Новый выпуск, Сериал, Слуга народа 3.
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