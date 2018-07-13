Телепремия "Эмми": объявлены номинанты

Американская телевизионная академия наконец объявила всех номинантов премии Emmy. Популярный сериал "Игра престолов", который ранее уже получал эту премию, получил 22 номинации, включая "Лучший драматический сериал".

Отметим, что в прошлом эту награду получил не менее яркий проект "Рассказ служанки".

Кроме того, по 21 номинации получил сериал "Мир Дикого Запада" и шоу Saturday Night Live. 20 номинаций у сериала "Рассказ служанки".

Награды вручат 17 сентября в Лос-Анджелесе.

Отметим, что в 2016 году триумфатором "телевизионного Оскара" стал сериал "Игры престолов". Картина победила в 12 номинациях, набрав в общей сложности за время своего существования 38 премий "Эмми", что является абсолютным рекордом.

Сериал собрал рекордное количество премий за всю историю.