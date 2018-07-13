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Телепремия "Эмми": объявлены номинанты

"Игра престолов"
09:18 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости культуры: Лидирует сериал "Игра престолов".

Американская телевизионная академия наконец объявила всех номинантов премии Emmy. Популярный сериал "Игра престолов", который ранее уже получал эту премию, получил 22 номинации, включая "Лучший драматический сериал".

Отметим, что в прошлом эту награду получил не менее яркий проект "Рассказ служанки".

Кроме того, по 21 номинации получил сериал "Мир Дикого Запада" и шоу Saturday Night Live. 20 номинаций у сериала "Рассказ служанки".

Награды вручат 17 сентября в Лос-Анджелесе.

Отметим, что в 2016 году триумфатором "телевизионного Оскара" стал сериал "Игры престолов". Картина победила в 12 номинациях, набрав в общей сложности за время своего существования 38 премий "Эмми", что является абсолютным рекордом.

Сериал собрал рекордное количество премий за всю историю.

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Новости культуры, Игра престолов, Награды, Премия, Телепремия, Эмми.
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