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Вышел трейлер нового фильма от Netflix "Закат цивилизации" (Видео)

"Закат цивилизации"
11:21 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости культуры: Фильм "Закат цивилизации" заинтриговал сюжетом, трейлер довольно жутковат.

Стриминговый сервис Netflix продолжает "бомбить" своими новыми проектами и трейлерами к ним. Так, сервис представил первый официальный трейлер фантастического фильма "Закат цивилизации".

Отметим, что сначала проектом занималась студия Universal Pictures, но потом благополучно "збагрила" Netflix.

Сюжет вращается вокруг техника Питер (Майкл Пенья), работающего в огромном здании успешной компании. Вдруг его начинают одолевать странные видения и сны о неизвестной силе, которая пытается уничтожить его семью. Потом, когда начинается полномасштабное инопланетное вторжение, главный герой использует обретенную способность, чтобы спасти близких от гибели.

В режиссерском кресле – Бен Янг. В главных ролях Майкл Пенья, Лиззи Каплан, Майк Колтер, Израэль Бруссар, Эмма Бут, Том Райли, Лилли Аспелл, Лекс Шрэпнел, Эрика Тремблэй и Амелия Крауч.

Кстати, на постере есть загадочная надпись "Мы не были здесь первыми", так что попахивает неожиданным поворотом. "Закат цивилизации" станет доступен подписчикам Netflix с 27 июля.

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Новости культуры, Netflix, Видео, Закат цивилизации, Трейлер, Фильм.
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