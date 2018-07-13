Вышел трейлер нового фильма от Netflix "Закат цивилизации" (Видео)

Стриминговый сервис Netflix продолжает "бомбить" своими новыми проектами и трейлерами к ним. Так, сервис представил первый официальный трейлер фантастического фильма "Закат цивилизации".

Отметим, что сначала проектом занималась студия Universal Pictures, но потом благополучно "збагрила" Netflix.

Сюжет вращается вокруг техника Питер (Майкл Пенья), работающего в огромном здании успешной компании. Вдруг его начинают одолевать странные видения и сны о неизвестной силе, которая пытается уничтожить его семью. Потом, когда начинается полномасштабное инопланетное вторжение, главный герой использует обретенную способность, чтобы спасти близких от гибели.

В режиссерском кресле – Бен Янг. В главных ролях Майкл Пенья, Лиззи Каплан, Майк Колтер, Израэль Бруссар, Эмма Бут, Том Райли, Лилли Аспелл, Лекс Шрэпнел, Эрика Тремблэй и Амелия Крауч.

Кстати, на постере есть загадочная надпись "Мы не были здесь первыми", так что попахивает неожиданным поворотом. "Закат цивилизации" станет доступен подписчикам Netflix с 27 июля.