Эмми 2018: названы первые номинанты на премию
Новости культуры: Американская телевизионная академия объявила первых номинантов на премию Эмми, которая в этом году станет юбилейной.
Церемонию проведут в 70-ый раз. Вручение премий пройдет в Лос-Анджелесе 17 сентября. Стоит отметить, что впервые компания Netflix опередила HBO по количеству сериалов-номинантов.
Номинанты Эмми 2018
Лучший драматический сериал
"Дневник служанки"
"Игра престолов"
"Это мы"
"Корона"
"Американцы"
"Очень странные дела"
"Мир Дикого Запада"
Лучший комедийный сериал
"Атланта"
"Барри"
"Черноватый"
"Уменьши свой энтузиазм"
"Блеск"
"Удивительная миссис Мейзел"
"Кремниевая долина"
"Несгибаемая Кимми Шмидт"
Лучший мини-сериал
"Алиенист"
"Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений"
"Гений"
"Забытые Богом"
"Патрик Мелроуз"
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Лучшая женская роль в драматическом сериале
Клер Фой ("Корона")
Татьяна Маслани ("Темное дитя")
Элизабет Мосс ("Дневник служанки")
Сандра О ("Убивая Еву")
Кери Расселл ("Американцы")
Эван Рэйчел Вуд ("Мир Дикого Запада")
Лучшая мужская роль в драматическом сериале
Джейсон Бейтман ("Озарк")
Стерлинг Браун ("Это мы")
Эд Харрис ("Мир Дикого Запада")
Мэттью Риз ("Американцы")
Майло Вентимилья ("Это мы")
Джеффри Райт ("Мир Дикого Запада")
Лучшая женская роль в комедийном сериале
Памела Адлон ("Все к лучшему")
Рейчел Броснахен ("Удивительная миссис Мейзел")
Трейси Эллис Росс ("Черноватый")
Эллисон Дженни ("Мама")
Лили Томлин ("Грейс и Фрэнки")
Исса Рей ("Белая ворона")
Лучшая мужская роль в комедийном сериале
Дональд Гловер ("Атланта")
Билл Хейдер ("Барри")
Энтони Андерсон ("Черноватый")
Уильям Мэйси ("Бессовестные")
Ларри Дэвид ("Уменьши свой энтузиазм")
Тед Дэнсон ("В лучшем мире")
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Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме
Лора Дерн ("Рассказ")
Джессика Бил ("Грешница")
Мишель Докер ("Забытые Богом")
Эди Фалко ("Закон и порядок: Настоящее преступление")
Реджина Кинг ("Семь секунд")
Сара Полсон ("Американская история ужасов: Культ")
Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме
Антонио Бандерас ("Гений")
Даррен Крисс ("Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений")
Бенедикт Камбербэтч ("Патрик Мелроуз")
Джефф Дэниелс ("Призрачная башня")
Джон Ледженд ("Иисус Христос – суперзвезда")
Джесси Племонс ("Черное зеркало; USS Каллистер").