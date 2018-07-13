Новые сезоны шоу "На троих" снимут на украинском языке

И впервые за всю историю шоу создатели снимают украиноязычные шестой и седьмой сезоны. В премьерных сериях зрители смогут увидеть новые локации и неожиданные образы полюбившихся актеров. Традиционно в кадре будет только трое, и традиционно роли играют актеры "Дизель Студио".

Однако, помимо привычных для всех актеров, в сериале также примут участие известные личности, звезды спорта и шоу-бизнеса. Имена знаменитостей пока держатся в тайне, но изсвестно, что за сезон актеры покажут 1000 новых образов.

Но главное новшество, которое ждет зрителей в новых сезонах - все герои "На троих" заговорят на украинском языке. Помимо этого, все серии предыдущих сезон также сейчас переозвучивают.

"Два новых сезона выйдут в эфир после того, как вступит в силу Закон о языковых квотах, и мы его выполняем. Мы и раньше в концертах "Дизель Шоу" обязательно делали на украинском языке несколько номеров. Это любимые сценки о гаишниках, чиновниках, а также наши финальные песни. Украинский юмор яркий, колоритный и шутки звучат хлестко и органично. Вскоре зрители увидят много украинского юмора и новых проектов", -признался шеф-редактор "Дизель Студио" Алексей Бланарь.

Сложнее всего сменить язык было белорусу Евгению Сморигину. Актер учит язык екстерном: разговаривает дома и на площадке.

"Перші дні мені було дуже важко, але всі колеги мені допомагають. На моє прохання моя дружина, яка родом з Полтави, розмовляє вдома лише українською. Також діти, які навчаються в українській школі, нас підтримують і навіть іноді виправляють, підказують як правильно ставити наголоси. Це моя головна проблема. Але з кожним днем стає все легше. Також дуже важлива практика. Я її проходжу ось тут на знімальному майданчику. Читаю сценарій українською, граю і переозвучую попередні серії «На трьох». До речі, це моє перше інтерв’ю українською мовою. І це лише після десяти знімальних змін! До кінця сезону я буду вільно володіти мовою", - заявил Евгений Сморигин.