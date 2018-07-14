Новости кино

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 14.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Маккейн: Если Трамп не готов привлечь Путина к ответственности, саммит надо отменить
Маккейн: Если Трамп не готов привлечь Путина к ответственности, саммит надо отменить
Новости: СБУ обезвредила группу торговцев оружием на Донбассе
СБУ обезвредила группу торговцев оружием на Донбассе
Новости: Бельгия - Англия: 1:0 онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
Бельгия - Англия: 1:0 онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
Новости: Специалисты обнаружили древнюю окаменелость
Специалисты обнаружили древнюю окаменелость
X

Netflix превзошел HBO в количестве номинаций на премию "Эмми"

10:13 Сегодня Телеграф
www.kinonews.ru
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Торжественная церемония вручения премии "Эмми" состоится 17 сентября 2018 года.

Американская телевизионная академия объявила номинантов на юбилейную, семидесятую, премию "Эмми 2018". Впервые за последние 18 лет канал HBO не является лидером по количеству номинаций. Его место занял потоковый сервис Netflix со 112 номинациями, в то время как проекты HBO упоминались "лишь" 108 раз.

Список в основных категориях выглядит следующим образом:

Лучший комедийный сериал:

"Атланта"

"Барри"

"Черноватый"

"Умерь свой энтузиазм"

"Блеск"

"Удивительная миссис Майзел"

"Кремниевая долина"

"Несгибаемая Кимми Шмидт"

Лучший драматический сериал:

"Корона"

"Игра престолов"

"Рассказ служанки"

"Очень странные дела"

"Американцы"

"Это мы"

"Мир дикого запада"

Лучший сериал с ограниченным количеством эпизодов:

"Алиенист"

"Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче"

"Гений: Пикассо"

"Забытые Богом"

"Патрик Мелроуз"

Лучший актер комедийного сериала:

Энтони Андерсон ("Черноватый")

Тед Дэнсон ("В лучшем мире")

Ларри Дэвид ("Умерь свой энтузиазм")

Билл Хадер ("Барри")

Уильям Х. Мэйси ("Бесстыдники")

Лучшая актриса комедийного сериала:

Памела Адлон ("Перемены")

Рэйчел Броснахэн (Удивительная миссис Майзел")

Эллисон Джэнни ("Мамочка")

Иса Рэй ("Белая ворона")

Трэйси Эллис Росс ("Черноватый")

Лили Томлин ("Грэйс и Фрэнки")

Лучший актер драматического сериала:

Джейсон Бейтман ("Озарк")

Стерлинг К. Браун ("Это мы")

Эд Харрис ("Мир дикого запада")

Мэттью Риз ("Американцы")

Майло Вентимилья ("Это мы")

Джеффри Райт ("Мир дикого запада")

Лучшая актриса драматического сериала:

Клер Фой ("Корона")

Татьяна Маслани ("Темное дитя")

Элизабет Мосс ("Рассказ служанки")

Сандра О ("Убивая Еву")

Кери Расселл ("Американцы")

Эван Рэйчел Вуд ("Мир дикого запада")

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, Netflix, канал HBO, Лучшие сериалы, Сериалы, Фильмы, Ц4еремония вручения премии "Эмми", Эмми.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости кино

Новые сезоны шоу "На троих" снимут на украинском языке На Одесском кинофестивале 2018 покажут самый известный фильм эпохи немого кино На постере фильма "Фантастические твари: Преступления Гриндевальда" нашли киноляп

Последние новости

Отнюдь не самые красивые мужчины, которые пользуются большим успехом у женщин (Фото) Модрич: Завтра в Хорватии произойдет землетрясение Джастин Бибер показал новый снимок с невестой Хейли Болдуин
Сегодня читают
01 Трамп: Результаты встречи с Путиным могут быть неожиданными
02 Дело на 700 миллионов: США разоблачили схему "семьи Януковича"
03 "Динамо" отгрузило девять голов сопернику в контрольном матче (Видео)
04 Франция - Хорватия: что говорят букмекеры накануне финала ЧМ-2018
05 Бельгия – Англия: прогноз букмекеров на матч за третье место на ЧМ-2018
Новости сегодня
18:03 Алена Шоптенко рассказала о ограничениях в своем рационе
18:00 ООС: Оккупанты нарушали перемирие почти по всей линии столкновения
17:55 "Пусть победит сильнейший": Далич о финале ЧМ-2018
17:34 Белый дом: Полувековая война с бедностью практически завершена
17:32 ФИФА не стала наказывать Виду за второе видео "Слава Украине"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Увеличение оборонных расходов: Маас раскритиковал Трампа
Увеличение оборонных расходов: Маас раскритиковал Трампа
Новости: Кабмин намерен усилить ответственность туркомпаний
Кабмин усилит ответственность туркомпаний
Новости: Знаменитую достопримечательность Индии могут снести
Знаменитую достопримечательность Индии могут снести
Новости: Врачи назвали еще одно негативное последствие курения
Врачи назвали еще одно негативное последствие курения
Добавить комментарий
0