Netflix превзошел HBO в количестве номинаций на премию "Эмми"

Американская телевизионная академия объявила номинантов на юбилейную, семидесятую, премию "Эмми 2018". Впервые за последние 18 лет канал HBO не является лидером по количеству номинаций. Его место занял потоковый сервис Netflix со 112 номинациями, в то время как проекты HBO упоминались "лишь" 108 раз.

Список в основных категориях выглядит следующим образом:

Лучший комедийный сериал:

"Атланта"

"Барри"

"Черноватый"

"Умерь свой энтузиазм"

"Блеск"

"Удивительная миссис Майзел"

"Кремниевая долина"

"Несгибаемая Кимми Шмидт"

Лучший драматический сериал:

"Корона"

"Игра престолов"

"Рассказ служанки"

"Очень странные дела"

"Американцы"

"Это мы"

"Мир дикого запада"

Лучший сериал с ограниченным количеством эпизодов:

"Алиенист"

"Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче"

"Гений: Пикассо"

"Забытые Богом"

"Патрик Мелроуз"

Лучший актер комедийного сериала:

Энтони Андерсон ("Черноватый")

Тед Дэнсон ("В лучшем мире")

Ларри Дэвид ("Умерь свой энтузиазм")

Билл Хадер ("Барри")

Уильям Х. Мэйси ("Бесстыдники")

Лучшая актриса комедийного сериала:

Памела Адлон ("Перемены")

Рэйчел Броснахэн (Удивительная миссис Майзел")

Эллисон Джэнни ("Мамочка")

Иса Рэй ("Белая ворона")

Трэйси Эллис Росс ("Черноватый")

Лили Томлин ("Грэйс и Фрэнки")

Лучший актер драматического сериала:

Джейсон Бейтман ("Озарк")

Стерлинг К. Браун ("Это мы")

Эд Харрис ("Мир дикого запада")

Мэттью Риз ("Американцы")

Майло Вентимилья ("Это мы")

Джеффри Райт ("Мир дикого запада")

Лучшая актриса драматического сериала:

Клер Фой ("Корона")

Татьяна Маслани ("Темное дитя")

Элизабет Мосс ("Рассказ служанки")

Сандра О ("Убивая Еву")

Кери Расселл ("Американцы")

Эван Рэйчел Вуд ("Мир дикого запада")