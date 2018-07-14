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Создатель "Варкрафта" снимет фильм по мотивам комикса

Варкрафт
09:55 Сегодня Телеграф
www.kinonews.ru
Фото: из открытых источников

Новости культуры: О таком решении постановщик сообщил на своей официальной странице в Twitter.

Следующим режиссерским проектом создателя "Варкрафта" Дункана Джонса станет экранизация комикса. 

"Немного нервничаю по этому поводу, но, черт возьми, пусть и нервно, но это очень здорово. Я собираюсь снять фильм по мотивам комикса. Очень особенного комикса. Это предварительный анонс. Следующий будет в течение ближайших нескольких дней", - написал он, не уточнив, о какой именно графической новелле идет речь. Другой известный голливудский режиссер Эдгар Райт отреагировал на этот пост следующим комментарием: "Я знаю, о чем идет речь. И это просто здорово".

Вполне вероятно, что поклонникам творчества британского постановщика стоит ждать полноценного объявления во время грядущего фестиваля Comic-con в американском Сан-Диего.

Напомним, что, помимо провалившегося в прокате "Варкрафта", Дункан Джонс снял такие картины, как "Луна 2112" и "Исходный код". Его последней работой был фантастический триллер "Немой", выпущенный в прокат 2018 году и не пользовавшийся большим успехом у зрителей.

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Новости культуры, Американские режиссеры, Варкрафт Дункана Джонса, Дункан Джонс, Режиссеры, Эдгар Райт.
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