Focus Features показали трейлер фильма "Мэри – королева Шотландии" (Видео)

Студия Focus Features на своем канале на YouTube опубликовала трейлер фильма "Мэри – королева Шотландии" режиссера Джози Рурк. Главные роли в картине исполнили Марго Робби и Сирша Ронан. Фильм расскажет о противостоянии между Марией Стюарт, королевой Шотландии, и королевой Англии Елизаветой І. Роль Марии исполнит Ронан, а Елизаветы – Робби. Сценарий написан создателем "Карточного домика" Бо Уилимоном и основан на биографии историка Джона Гая. Сам фильм исследует жизни правителей после того, как Мария Стюарт возвращается в Шотландию, в качестве овдовевшей бывшей королевы Франции. Ее появление угрожает английскому престолу - возглавляемому Елизаветой I - и начинает насыщенный политический период, в течение которого обладательницы корон окружены советниками-интриганами.