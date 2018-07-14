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Студии Focus Features объявила о продолжении сериала "Аббатство Даунтон"

Сериал "Аббатство Даунтон"
18:18 Сб, 14 Июль 2018 Телеграф
zn.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: К своим ролям вернутся актеры, известные по сериалу.

Студии Focus Features и Carnival Films объявили о том, что намерены снять фильм, который станет продолжением сериала "Аббатство Даунтон". Съемки картины начнутся уже этим летом, в них будут участвовать многие актеры, известные по сериалу.

В частности, к своим ролям вернутся Мэгги Смит, Мишель Докери, Хью Бонневиль. Сценарий фильма уже написан Джулианом Феллоусом, который также выступит в роли продюсера ленты. Детали сюжета фильма пока держатся в секрете.

Сериал "Аббатство Даунтон" повествует о жизни богатой семьи Кроули и их слуг, его действие разворачивается в пост-эдвардианскую эпоху. Сериал получил четыре "Золотых глобуса", пятнадцать праймтаймовых "Эмми" и специальный приз BAFTA.

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Новости культуры, Актеры, Кино, Киноиндустрия, Мишель Докери, Мэгги Смит, Сериал, Студии Focus Features, Студия Carnival Films, Съемки фильма, Фильм, фильм "Аббатство Даунтон", Хью Бонневиль.
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