Режиссер "Мстителей" снимет научно-фантастическую драму для HBO

Создатель легендарных сериалов "Баффи - истребительница вампиров" и "Светлячок" Джосс Уидон возвращается на телевидение. Режиссер "Мстителей" снимет для канала HBO викторианскую драму "The Nevers". Согласно инсайдерской информации, одним из многочисленных конкурентов премиального кабельного канала "в борьбе" за Уидона выступал потоковый сервис Netflix.

"The Nevers" описывается как эпическая научно-фантастическая драма о группе добропорядочных женщин с необычными способностями, противостоящих жестоким противникам и выполняющим миссию, которая может изменить мир. Количество эпизодов и дата премьеры проекта пока не определены. Уидон возьмет на себя обязанности сценариста, постановщика, исполнительного продюсера и шоураннера.

"По правде сказать, я в полном восторге. "The Nevers", возможно, самый амбициозный сценарный проект, который я создал на сегодняшний день, и лучшего для него места, чем HBO я и не мог бы пожелать, - сказал в заявлении Уидон. – Они не просто профессионалы в области кинематографа, они мгновенно понимают и вникают в суть вещей, как было в моем случае. Прошло довольно много времени с тех пор, как я создал полностью новый вымышленный мир, и команда HBO предложила мне не просто свои возможности и опыт, не так называемый "престиж", но страстную совместную работу".

В 2019 году HBO представит как новые телепроекты, так и продолжения старых, среди которых "Большая маленькая ложь", "Настоящий детектив", "ВИП", "Игра престолов", "Demimonde" (проект Джея Джея Абрамса), "Lovecraft Country" (проект Джордана Пила), "Мир дикого запада", "Барри", "Игроки", "По друзьям", "Умерь свой энтузиазм", "Двойка", "Белая ворона", "Кремниевая долина", "Наследники", "Camping" и "The Undoing".