Поклонники "Гарри Поттера" нашли киноляп на новом кадре из спин-оффа (Видео)

Поклонников «Гарри Поттера» обмануть или провести очень сложно – они находят ляпы и несостыковки абсолютно везде, начиная от самих книг Джоан Роулинг до кадров из спин-оффоф саги. На днях был опубликован новый кадр из картины «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», который станет уже вторым фильмом о приключениях Ньюта Саламандера, и поклонники «Поттерианы» уже нашли в нем ляп. На кадре можно увидеть юного Ньюта, которого играет Джошуа Шиа, а за ним молодого директора школы Хогвартс Альбуса Дамблдора, в исполнении Джуда Лоу. Зрители предположили, что на кадре юный маг изучает какое-то заклинание, скорее всего, защиту от боггарта, а значит, профессор Дамблдор преподает ему защиту от темных искусств. Но в книге Роулинг Альбус был преподавателем трансфигурации, что быстро отметили поклонники саги.