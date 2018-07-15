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Новинки для любителей фильмов ужасов, которые вы могли пропустить

Смотрите фото (6)
Фильмы ужасов
10:30 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Мало кто верит в мистику, но многие любят ощутить экстремальный страх.

Истории призраков (Ghost Stories)

Мистер Гудман — известный профессор, который специализируется на разоблачении суеверий и деятельности экстрасенсов. Он соглашается изучить истории троих человек — ночного сторожа, бизнесмена и подростка, которые прикоснулись к якобы сверхъестественным явлениям. Совершенно неожиданно для себя Гудман обнаруживает в них интерес и начинает вспоминать фрагменты из своего прошлого.

Одну из главных ролей в фильме сыграл Мартин Фриман, поэтому смотреть его стоит всем поклонникам артиста. Также лента понравится любителям неожиданных финалов и тем, кто обращает внимание на саундтрек.

Тихое место (A Quiet Place)

Фильм «Тихое место» не так давно показывали на экранах больших кинотеатров. Довольно неожиданно он получил хорошие отзывы критиков и даже похвалу от писателя Стивена Кинга. Действия фильма происходят в постапокалиптическом мире, в котором людей убивают монстры. Эти создания слепы, но обладают обостренным слухом, который помогает им охотиться. Главные герои — многодетная пара — научились соблюдать тишину, чтобы спасти своих детей. Но проблемой стало одно обстоятельство — они ждут нового ребенка, чье появление на свет нарушит тишину.

Режиссером фильма выступил Джон Красински. Он же сыграл в фильме главную роль, а компанию ему составила супруга — актриса Эмили Блант.

(Brimstone)

Тем, кто предпочитает ужасы без мистических существ, стоит посмотреть фильм «Преисподняя». По его сюжету девушка Лиз пытается забыть свое прошлое и сбежать от его последствий, скрываясь от дьявольского проповедника. Лента поделена на четыре главы, и три из них следуют в обратном порядке.

В фильме снялся актер сериала «Игра престолов» Кит Харингтон, а также известные артисты Дакота Фэннинг и Гай Пирс.

Сомния (Before I Wake)

По сюжету «Сомнии» у молодой пары, потерявшей маленького сына, появляется второй шанс стать родителями, когда они берут из приюта 8-летнего мальчика Коди. По неизвестной им причине он очень боится засыпать по ночам, но вскоре оказывается, что дело в необычном даре Коди — пока он спит, его сны оживают. Каждую ночь новым родителям могут явиться либо прекрасные видения его воображения, либо леденящие душу порождения его кошмаров, представляющих угрозу жизни.

Главные роли исполнили Кейт Босворт и Томас Джейн. Режиссером выступил Майк Флэнеган, назвавший свою киноработу «сказкой» или «драмой о сверхъестественном».

Вопль (Gokseong)

Фильм ужасов режиссера На Хон Джин, снятый в Южной Корее, с напряженной атмосферой, которую ищут любители хорроров.

«Вопль» показывает, как в отдаленной лесной деревне Коксон происходят ужасные вещи. Люди, живущие там, странно себя ведут и даже нападают на своих родных. Уже произошло несколько убийств, никто не может остановить панику. Местный полицейский Чон-гу наблюдал за происходящим довольно отстраненно, пока эпидемия не коснулась его дочери.

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Новости культуры, Вопль, Истории призраков, Кино, Киноиндустрия, Новинки, Новости кино, Преисподняя, Сомния, Тихое место, Фильмы, Фильмы ужасов.
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