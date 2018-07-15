Dzidzio приступил к работе над новым фильмом

Команда DZIDZIOFILM во главе с Dzidzio, настоящее имя которого Михаил Хома, начала снимать комедию "DZIDZIO ПЕРШИЙ РАЗ", премьера которого назначена на 25 октября этого года.

Первые кадры фильма начали снимать во Львовской области, а большинство сцен будут снимать там, где Dzidzio провел свое детство - в селе Бортники Жидачевского района. Кроме того, снимать также будут на территории старой виллы начала ХХ века князя Евгениуш Любомирского, нынешней Ходоровской городской больницы, в старейшем сахарном заводе в Ходорове и в других местах.

О том, в каком именно образе на этот раз предстанет Михаил Хома создатели фильма пока держат в секрете. Кстати, автором предстоящей комедии стал сам Dzidzio, и главного героя сыграет тоже он.

Персонаж певца в душе – большой артист и наивный ребенок, всю свою жизнь скрывает один маленький секрет, который перерастает в огромную проблему. На этот раз ни самая лучшая мама, ни его крутой друг не смогут ему помочь. Потому что такое деликатное дело Дзидзьо должен решить впервые и очень осторожно.