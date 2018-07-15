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Dzidzio приступил к работе над новым фильмом

Dzidzio
16:10 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Популярный украинский исполнитель Dzidzio начал съемки своей новой комедии, которая получила название "DZIDZIO ПЕРШИЙ РАЗ".

Команда DZIDZIOFILM во главе с Dzidzio, настоящее имя которого Михаил Хома, начала снимать комедию "DZIDZIO ПЕРШИЙ РАЗ", премьера которого назначена на 25 октября этого года.

Первые кадры фильма начали снимать во Львовской области, а большинство сцен будут снимать там, где Dzidzio провел свое детство - в селе Бортники Жидачевского района. Кроме того, снимать также будут на территории старой виллы начала ХХ века князя Евгениуш Любомирского, нынешней Ходоровской городской больницы, в старейшем сахарном заводе в Ходорове и в других местах.

О том, в каком именно образе на этот раз предстанет Михаил Хома создатели фильма пока держат в секрете. Кстати, автором предстоящей комедии стал сам Dzidzio, и главного героя сыграет тоже он.

Персонаж певца в душе – большой артист и наивный ребенок, всю свою жизнь скрывает один маленький секрет, который перерастает в огромную проблему. На этот раз ни самая лучшая мама, ни его крутой друг не смогут ему помочь. Потому что такое деликатное дело Дзидзьо должен решить впервые и очень осторожно.

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Новости культуры, DZIDZIO, DZIDZIO ПЕРШИЙ РАЗ, DZIDZIOFILM, Комедия, Михаил Хома, Съемки, Фильм.
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