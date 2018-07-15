Universal Pictures представила новый трейлер мультфильма "Гринч" (Видео)

В сети опубликован второй официальный дублированный трейлер анимационного фильма "Гринч" от создателей таких популярных мультфильмов, как "Гадкий я" и "Тайная жизнь домашних животных". Сценарий мультфильма "Гринч" писался по мотивам рассказа Доктора Сьюза, который уже неоднокртано был экранизирован. Самым известным стал мультфильм 1966 года и игровая картина с Джимом Керри в роли Гринча. Но уже 27 декабря 2018 года зрители смогут увидеть новую версию про похитителя Рождества на больших экранах. Режиссерами картины стали Скотт Моужер и Ярроу Чейни, известны мультами "Зверопой", "Гадкий я" и другими. В центре сюжета нового мультфильма окажется Гринч, который некогда жил в Ктограде. Но однажды он совсем обиделся на жителей родного городка, издевавшихся над ним с самого детства, и нашёл себе новое жильё в пещере. Больше всего на свете он ненавидит Рождество и пытается испортить обитателям Ктограда праздничное настроение. Однако вскоре находится ребёнок, который поможет Гринчу возродить доброту в сердце.