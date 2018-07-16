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"Кто ты?": одна из премьер Одесского международного кинофестиваля
07:54 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Психологический сериал заявил о своем существовании только 2 сериями, но продолжение следует...

Детективная премьера на одесском кинофестивале. Первые две серии Психологического сериала "Кто ты?" показали в кинотеатре. Съемки многосерийного фильма еще продолжаются. А премьера на телеканале Украина состоится уже в новом сезоне. Чем еще удивляют гостей одесского кинофестиваля?

В кинозале – аншлаг. На киноэкране первых два эпизода психологического Сериала "Кто ты?" Здесь и детектив, и легкий юмор, и даже любовь.

Всего 16 эпизодов. В центре истории – психотерапевт. После загадочных смертей своих пациентов сотрудничает со следователем в поисках преступника.

Видеть человека насквозь – дело непростое. Чтобы помочь главной героине влиться в роль психотерапевта, режиссер Анатолий Матешко дал прочесть книгу экс-агента ФБР. В ней – все приемы невербального общения.

Кроме украинского детектива, на одесском фестивале покажут – израильскую комедию, драму из Норвегии и французский триллер. Канал "Украина" третий год подряд – организатор сериальной секции. В новом сезоне в эфире канала – около тысячи премьерных часов.

Все 16 серий детектива "Кто ты?" зрители канала "Украина" смогут посмотреть уже осенью.

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Все по теме:

Новости культуры, Кто ты?, Одесский кинофестеваль, ОМКФ, Премьера, Сериал.
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