"Кто ты?": одна из премьер Одесского международного кинофестиваля

Детективная премьера на одесском кинофестивале. Первые две серии Психологического сериала "Кто ты?" показали в кинотеатре. Съемки многосерийного фильма еще продолжаются. А премьера на телеканале Украина состоится уже в новом сезоне. Чем еще удивляют гостей одесского кинофестиваля?

В кинозале – аншлаг. На киноэкране первых два эпизода психологического Сериала "Кто ты?" Здесь и детектив, и легкий юмор, и даже любовь.

Всего 16 эпизодов. В центре истории – психотерапевт. После загадочных смертей своих пациентов сотрудничает со следователем в поисках преступника.

Видеть человека насквозь – дело непростое. Чтобы помочь главной героине влиться в роль психотерапевта, режиссер Анатолий Матешко дал прочесть книгу экс-агента ФБР. В ней – все приемы невербального общения.

Кроме украинского детектива, на одесском фестивале покажут – израильскую комедию, драму из Норвегии и французский триллер. Канал "Украина" третий год подряд – организатор сериальной секции. В новом сезоне в эфире канала – около тысячи премьерных часов.

Все 16 серий детектива "Кто ты?" зрители канала "Украина" смогут посмотреть уже осенью.