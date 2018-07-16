По культовому роману М. Булгакова "Мастер и Маргарита" снимали не одну экранизацию, наиболее популярной стал одноименный сериал 2005 г. режиссера В Бортко.

Сами съемки нашумевшего сериала были так же овеяны мистикой, как и его сюжет: ведь роман известен тем, что таинственно "сопротивляется" своему переносу на экран режиссерами. Считается даже, что это произведение проклято. Роковым оно стало и для съемочной группы В. Бортко: со времени съемок сериала уже умерли 18 актеров, сыгравших различные роли в этой экранизации.Владимир Бортко получил предложение снять «Мастера и Маргариту» еще в 1987 году, как раз в то время, когда только закончил работу над другим булгаковским произведением — фильмом «Собачье сердце». Но тогда режиссер решил отказаться от съемок, уступив это право своему другу Элему Климову, в планах которого был совместный проект с итальянцами и американцами, с Клаудией Кардинале в роли Маргариты и в паре с Феллини, который бы срежиссировал «древние» сцены. Но эта его задумка так и не была реализована.