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Самый дорогой фильм Китая "Асура" сняли с проката

"Асура"
20:57 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости культуры: Восточная "ответочка" "Властелину колец" провалилась с треском.

Самый дорогой фильм в истории страны Китая – фэнтезийный блокбастер "Асура" с производственным бюджетом в 100 миллионов долларов на днях угодил в скандал. Восточный ответ "Властелину колец" стартовал в местном прокате 13 июля, и за свои первые выходные собрал лишь семь миллионов долларов. После столь грандиозного провала продюсеры ленты пошли на отчаянные меры и сняли ее с проката.

Официальные сообщества картины объявили, что "Асура" будет изъята из кинотеатров после 10-ти вечера по местному времени. Никаких причин администраторы официально не назвали, но один из продюсеров рассказал журналистам, что фильм могут снова выпустить в прокат.

"Это решение связано не только с кассовым провалом. Мы планируем внести изменения в фильм и снова выпустить его в прокат", – пообещал он, но предпочел остаться неназванным.

Отметим, что создатели "Асуры" надеялись, что фильм станет отправной точкой для развития большой фэнтезийной франшизы. Для этого у картины был задел на будущее, поскольку сюжет опирается на тибетскую мифологию, а среди персонажей фигурируют божества из местных верований. Главный герой "Асуры" – мальчик, которому предстоит отправиться в эпическое путешествие, чтобы спасти Асуру, божество чувственных желаний.

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Новости культуры, Асура, Видео, Властелин колец, Китай, Китайская версия, Прокат.
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