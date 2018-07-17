Стало известно, как будет выглядеть королева Елизавета II в новом сезоне сериала "Корона"

Недавно поклонники британского сериала "Корона" узнали имя исполнителя главной роли короля Филиппа – им стал Тобиас Мензис, который сменил на посту Мэтта Смита. А на днях стриминговий сервис Netflix показал первое фото, на котором изображена новая исполнительница роли Ее Величества Оливия Колман.

Отметим, что в первых двух сезонах сериала "Корона" главную роль королевы Елизаветы II выполняла знаменитая британская актриса Клер Фой. Из-за хронологической последовательности биографического исторического сериала в третьем сезоне ее заменили на Оливию Колман.

Британская звезда уже участвует в съемках третьего сезона сериала, действие в котором разворачивается в 1960-70-х годах. На первой официальной фотографии в Twitter "новая" королева изображена у себя во дворце на чаепитии. Героиня как всегда выглядит серьезной и сдержанной в своих эмоциях.