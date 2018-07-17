В новом фильме "Однажды в Голливуде" Брюса Ли сыграет Майк Мо

Выход фильма "Однажды в Голливуде" запланирован на август следующего года. Хоть киноманы и так с нетерпением ждут премьеры, Квентин Тарантино, раскрывая новые детали, вызывает у зрителей еще больше желания скорее посмотреть ленту.

Фильм сложно будет "обойти стороной" хотя бы потому, что главные роли в нем исполняют два самых завидных голливудских актера - Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо. Кроме того, в картине появятся Марго Робби, Аль Пачино, Курт Рассел и другие.

Теперь же Тарантино сообщил о том, что в "Однажды в Голливуде" также появится легендарный Брюс Ли, роль которого сыграет актер и мастер боевых искусств Майк Мо, известный по сериалам "Сверхлюди" и "Уличный боец: Кулак убийцы".

Примечательно, что в конце 60-х Брюс Ли действительно работал в Голливуде, он ставил боевые сцены на съемках фильма "Команда разрушителей". Некоторое время Ли даже был подозреваемым в убийстве жены скандального Романа Полански, но позже стало известно о банде Чарльза Мэнсона.

Напомним, сюжет "Однажды в Голливуде" рассказывает о событиях в Лос-Анджелесе в 1969 году, когда на пике популярности были хиппи. В центре внимания два друга - Рик Далтон, бывшая звезда западного телесериала, и его дублер, с которым он работает уже много лет, Клифф Бут.