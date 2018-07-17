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Новости: Утерянный сценарий Стенли Кубрика нашли в Великобритании через 60 лет
Утерянный сценарий Стенли Кубрика нашли в Великобритании через 60 лет
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Утерянный сценарий Стенли Кубрика нашли в Великобритании через 60 лет

Стенли Кубрик
14:04 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото из открытых источников

Новости культуры: Стенли Кубрик, один из самых влиятельных кинематографистов второй половины XX столетия, написал сценарий, который был утерян много лет назад.

Сценарий фильма "Жгучая тайна" был написан легендарным Стенли Кубриком еще в 1956 году совместно с писателем Колдером Уиллингэмом. Сюжет основан на одноименной новелле Стефана Цвейга и рассказывает о мужчине, который пытается подружиться с 10-летним мальчиком во время отдыха на курорте, чтобы сблизиться с его матерью.

Пропавший сценарий обнаружил профессор кинематографии Бангорского университета (Великобритания) Натан Абрамс. Он сообщил, что сценарий занимает больше ста страниц и практически закончен, поэтому с ним могут работать кинематографисты.

Западные СМИ утверждают, что на тексте сохранилась отметка кинокомпании MGM от 24 октября 1956 года. Предполагается, что компания остановила работу, когда узнала, что Кубрик в нарушение контракта работает над фильмом "Тропы славы".

Стенли Кубрик скончался в 1999 году на 70 году жизни от сердеечного приступа во сне. За годы своей жизни знаменитый режиссер успел снять массу фильмов, кроме того знаменитость оставил после себя несколько незаконченных проектов.

Кубрик неоднократно был номинирован и становился победителем в таких престижных премиях, как "Оскар", "Золотой глобус", "BAFTA" и другие. В 2000 году Британская киноакадемия удостоила Стэнли Кубрика премии "Приз Британской академии человеку года" (премия BAFTA за большой вклад в режиссерское содружество). В 2001 году Стивен Спилберг выпустил фильм "Искусственный разум", воплотив в жизнь давнюю мечту Кубрика.

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Новости культуры, Жгучая тайна, Режиссер, Стэнли Кубрик, Сценарий, Утерянный сценарий.
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