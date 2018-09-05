В сети показали новый трейлер к сериалу "Карточный домик" (Видео)

Стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер шестого и последнего сезона сериала "Карточный домик". Главную роль в новом сезоне шоу сыграет Робин Райт, которая исполняет роль Клэр Андервуд, жены главного героя предыдущих сезонов Фрэнка Андервуда (Кевин Спейси).

В новом ролике Клэр стоит возле надгробия, на котором написано, что это могила "46-го президента США Фрэнсиса Андервуда". Таким образом, объясняется, почему роль президента в новом сезоне досталась именно Клэр.

Премьера нового сезона сериала состоится уже 2 ноября.

Как сообщалось, телеканал Netflix принял решение прекратить работу над сериалом "Карточный домик" с Кевином Спейси в главной роли. Решение было принято после того, как актер Энтони Рэпп заявил о том, что Спейси домогался его на вечеринке в 1986 году, когда Рэппу было 14 лет. Сам Спейси заявил, что не помнит этого эпизода.