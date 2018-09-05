День Независимости Украины

Новости кино

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 05.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Британия настаивает на усилении санкций против России
Британия настаивает на усилении санкций против России
Новости: Правительство перераспределило средства на ремонт дорог
Правительство перераспределило средства на ремонт дорог
Новости: Месси хочет поработать над исполнением пенальти
Месси хочет поработать над исполнением пенальти
Новости: Орнелла Мути приедет в Украину, чтобы показать спектакль
Орнелла Мути приедет в Украину, чтобы показать спектакль
X

В сети показали новый трейлер к сериалу "Карточный домик" (Видео)

"Карточный домик"
18:18 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото из открытых источников

Новости культуры: В ролике показано будущее Фрэнка Андервуда.

Стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер шестого и последнего сезона сериала "Карточный домик". Главную роль в новом сезоне шоу сыграет Робин Райт, которая исполняет роль Клэр Андервуд, жены главного героя предыдущих сезонов Фрэнка Андервуда (Кевин Спейси).

В новом ролике Клэр стоит возле надгробия, на котором написано, что это могила "46-го президента США Фрэнсиса Андервуда". Таким образом, объясняется, почему роль президента в новом сезоне досталась именно Клэр.

Надя Дорофеева показала новый трейлер фильма с ее участвием

Премьера нового сезона сериала состоится уже 2 ноября.

Как сообщалось, телеканал Netflix принял решение прекратить работу над сериалом "Карточный домик" с Кевином Спейси в главной роли. Решение было принято после того, как актер Энтони Рэпп заявил о том, что Спейси домогался его на вечеринке в 1986 году, когда Рэппу было 14 лет. Сам Спейси заявил, что не помнит этого эпизода.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, Видео, Новый трейлер, Трейлер, Френк Андервуд, ”Карточный домик”.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости кино

Сериал "Киев днем и ночью" 5 сезон: смотреть 5 серию онлайн (Видео) Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 10 серию онлайн (Видео) Гимли из "Властелин колец" осенью приедет в Украину

Последние новости

Mercedes-Benz показал свой первый электрокар Стало известно, когда КПВВ "Станица Луганская" возобновит работу Вукоевич вернулся в сборную Хорватии после скандала на ЧМ-2018
Сегодня читают
01 Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 10 серию онлайн (Видео)
02 Климкин: Приглашение Путина на свадьбу повлияло на доверие между Киевом и Веной
03 Гороскоп на сегодня, 5 сентября: все знаки Зодиака
04 Сериал "Киев днем и ночью" 5 сезон: смотреть 5 серию онлайн (Видео)
05 День рождения Фредди Меркьюри: интересные факты о певце и главные хиты (Видео)
Новости сегодня
19:32 Трехсторонняя контактная группа по Донбассу встретится в Минске 19 сентября
19:32 Вышел новый трейлер фильма "Щелкунчик и четыре королевства" (Видео)
19:29 Кабмин отменил госрегулирование цен на этиловый спирт и ряд товаров и услуг
19:26 Тренер Шахтера Фонсека против правила выездного гола
19:24 Около ста пассажиров авиарейса из Дубая в Нью-Йорк были госпитализированы
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Германия признала "нормандский формат" важным в переговорах по Украине
Германия признала "нормандский формат" важным в переговорах по Украине
Новости: Кабмин может ввести дополнительный акциз на сигареты
Кабмин может ввести дополнительный акциз на сигареты
Новости: В Украину прибыло около 3 тысяч хасидских паломников
В Украину прибыло около 3 тысяч хасидских паломников
Новости: На Украину движется мощнейший метеоудар
На Украину движется мощнейший метеоудар
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь