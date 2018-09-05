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Туфельки из "Волшебника страны Оз" нашли спустя 13 лет

"Волшебник страны Оз"
18:58 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото из открытых источников

Новости культуры: Рубиновые туфельки носила Джуди Гарленд в фильме 1939 года.

В США найдены рубиновые туфельки, которые носила актриса Джуди Гарленд в фильме "Волшебник страны Оз" 1939 года.

Туфельки были найдены спустя 13 лет после того, как они были похищены из музея Миннесоты.

В 2005 году злоумышленник проник в музей через окно поздно вечером и похитил туфельки. Известно, что существует три пары рубиновых туфелек, которые Гарленд обувала во время съемок.

Анонимный донор однажды предложил вознаграждение в один миллион долларов за информацию о нахождении похищенного пары обуви и имя вора. Однако срок действия предложения истек после десятой годовщины ограбления. Связано ли обнаружение туфелек с информацией, которую кто-то предоставил, неизвестно.

На пресс-конференции не было раскрыто никаких подробностей, а спецагент ФБР Джоан Самборн заявила о том, что расследование все еще идет. Туфельки причисляют к самым ценным реквизитам в истории кино. Они были застрахованы на миллион долларов, но, по словам экспертов, на данный момент могут стоить в два раза больше.

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Новости культуры, Волшебник страны Оз, Кража, Съемки, Туфельки, Туфельки с фильма.
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