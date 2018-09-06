День Независимости Украины

Новости кино

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 06.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Тука спрогнозировал, каким будет будущее Донбасса
Тука спрогнозировал, каким будет будущее Донбасса
Новости: Рада может принять закон о размещении войск НАТО
Рада может принять закон о размещении войск НАТО
Новости: Слова Шевченко перед дебютом сборной Украины в Лиге наций
Слова Шевченко перед дебютом сборной Украины в Лиге наций
Новости: Умер актер из фильма "Терминатор"
Умер актер из фильма "Терминатор"
X

Умер актер из фильма "Терминатор"

Кристофер Лоуфорд
04:33 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости культуры: По предварительным данным, смерть произошла по "естественным причинам".

Американский актер и племянник 35-го президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди Кристофер Лоуфорд скончался в возрасте 63 лет.

Об этом сообщает TMZ.

Уточняется, что он был обнаружен мертвым в студии йоги. 

Актер известен широкой публике по ролям в таких фильмах и сериалах, как "Терминатор — 3: Восстание машин", "Крутые парни", "Байки из склепа", "В прямом эфире с Ларри Кингом", "Все мои дети", "Больница общего профиля" и других.

Помимо этого, он также работал журналистов в издании EXTRA и писал книги, одна из которых – "Симптомы снятия" - стала бестселлером по версии New York Times.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, Актер, Альманах 2018, Кристофер Лоуфорд, Смерть, Терминатор.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости кино

Туфельки из "Волшебника страны Оз" нашли спустя 13 лет В сети показали новый трейлер к сериалу "Карточный домик" (Видео) В сети появился трейлер фильма "22 июля" (Видео)

Последние новости

Наташа Энциноза — модель с охватом каждого бедра по 66 сантиметров (Фото) Трамп: Переговоры с Ираном зависят от Тегерана Вот как выглядели модели 80-х до появления силикона и фотошопа (Фото)
Сегодня читают
01 Джулия Робертс поделилась милым снимком с мужем
02 Рада может принять закон о размещении войск НАТО
03 Свитолина показала единственный способ завоевать ее сердце
04 Слова Шевченко перед дебютом сборной Украины в Лиге наций
05 Лига наций: расписание матчей
Новости сегодня
07:12 Зозуля - о возможном возвращении в Динамо
07:06 Семейный альбом: влюбленные пары спустя многие годы (Фото)
06:46 Названы простые методы избавления от похмелья
06:19 Порадуйтесь с утра: позитивные анекдоты 6 сентября
06:14 Грузовой контейнер превратили в загородный дом, в котором есть все для комфорта (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Финском заливе начали прокладывать Nord Stream 2
В Финском заливе начали прокладывать Nord Stream 2
Новости: Прослушка журналистов "Схем": В ЕС говорят о свободе слова
Прослушка журналистов "Схем": В ЕС говорят о свободе слова
Новости: В Украину прибыло около 3 тысяч хасидских паломников
В Украину прибыло около 3 тысяч хасидских паломников
Новости: "Мастер Шеф" 8 сезон: смотреть онлайн 4 выпуск (Видео)
"Мастер Шеф" 8 сезон: смотреть онлайн 4 выпуск (Видео)
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь