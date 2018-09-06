Культура, Кино https://telegraf.com.ua/kultura/kino/4453298-umer-akter-iz-filma-terminator.html
Умер актер из фильма "Терминатор"
04:33 Сегодня Телеграф
Новости культуры: По предварительным данным, смерть произошла по "естественным причинам".
Американский актер и племянник 35-го президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди Кристофер Лоуфорд скончался в возрасте 63 лет.
Об этом сообщает TMZ.
Уточняется, что он был обнаружен мертвым в студии йоги.
Актер известен широкой публике по ролям в таких фильмах и сериалах, как "Терминатор — 3: Восстание машин", "Крутые парни", "Байки из склепа", "В прямом эфире с Ларри Кингом", "Все мои дети", "Больница общего профиля" и других.
Помимо этого, он также работал журналистов в издании EXTRA и писал книги, одна из которых – "Симптомы снятия" - стала бестселлером по версии New York Times.
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