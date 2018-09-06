Умер актер из фильма "Терминатор"

Американский актер и племянник 35-го президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди Кристофер Лоуфорд скончался в возрасте 63 лет.

Об этом сообщает TMZ.

Уточняется, что он был обнаружен мертвым в студии йоги.

Актер известен широкой публике по ролям в таких фильмах и сериалах, как "Терминатор — 3: Восстание машин", "Крутые парни", "Байки из склепа", "В прямом эфире с Ларри Кингом", "Все мои дети", "Больница общего профиля" и других.

Помимо этого, он также работал журналистов в издании EXTRA и писал книги, одна из которых – "Симптомы снятия" - стала бестселлером по версии New York Times.