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Новости: Ушел из жизни американский актер Берт Рейнольдс
Ушел из жизни американский актер Берт Рейнольдс
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Ушел из жизни американский актер Берт Рейнольдс

Берт Рейнольдс
08:32 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото: Instagram

Новости культуры: В четверг, 6 сентября, на 83 году жизни умер известный американский актер Берт Рейнольдс.

Ветерана Голливуда Берта Рейнольдса госпитализировали в больницу во Флориде с инфарктом, однако старания медиков оказались тщетны.

В течение последних лет Рейнольдс испытывал проблемы со здоровьем. В 2010 году он перенес операцию на сердце.

Пик популярности Берта Рейнольдса пришелся на 70-е и 80-е. Он снялся во многих культовых фильмах и запомнился как непревзойденный комедийный актер.

Среди его лучших работ такие картины как "Ночи в стиле буги", "Переключая каналы", "Стриптиз" и другие. Рейнольдса также многие помнят по трилогии "Полицейский и бандит", которая была культовой в эпоху видеосалонов.

Рейнольдс должен был сыгратть в фильме Однажды в Голливуде Квентина Тарантино, к сожалению, теперь этим планам не суждено будет сбыться. Актер - лауреат двух премий Золотой глобус и номинант на Оскар за Ночи в стиле буги.

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Новости культуры, Актер, Альманах 2018, Американский актер, Берт Рейнольдс, Умер.
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