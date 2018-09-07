Ушел из жизни американский актер Берт Рейнольдс

Ветерана Голливуда Берта Рейнольдса госпитализировали в больницу во Флориде с инфарктом, однако старания медиков оказались тщетны.

В течение последних лет Рейнольдс испытывал проблемы со здоровьем. В 2010 году он перенес операцию на сердце.

Пик популярности Берта Рейнольдса пришелся на 70-е и 80-е. Он снялся во многих культовых фильмах и запомнился как непревзойденный комедийный актер.

Среди его лучших работ такие картины как "Ночи в стиле буги", "Переключая каналы", "Стриптиз" и другие. Рейнольдса также многие помнят по трилогии "Полицейский и бандит", которая была культовой в эпоху видеосалонов.

Рейнольдс должен был сыгратть в фильме Однажды в Голливуде Квентина Тарантино, к сожалению, теперь этим планам не суждено будет сбыться. Актер - лауреат двух премий Золотой глобус и номинант на Оскар за Ночи в стиле буги.