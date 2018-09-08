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Эксперты заявили, что номинация за лучший блокбастер не получит "Оскара"

Премия "Оскар"
14:39 Сегодня Телеграф
popcornnews.ru
Фото: pixabay.com

Новости культуры: Кинокритики отменили одну из номинаций премии "Оскар".

В попытке привлечь молодежную аудиторию и повысить рейтинг телетрансляции Киноакадемия несколько недель назад объявила, что "Оскар" получит еще одну категорию – для "популярных фильмов". Однако так же легко, как эта новая номинация появилась, она и исчезла – представители Киноакадемии официально объявили о том, что нововведение откладывается, и на "Оскаре" 2019 году награждать блокбастеры все-таки не будут.

Решение было принято после того, как инициативу Киноакадемии раскритиковали абсолютно все – актеры, режиссеры, продюсеры, кинокритики. В официальном заявлении Киноакадемии говорится, что организация «признает необходимость дальнейшего обсуждения», но одновременно подчеркивается, что Киноакадемия не отказывается от планов "отмечать превосходство более широкого спектра фильмов".

О появлении "Оскара" для блокбастеров стало известно в прошлом месяце, но Киноакадемия не удосужилась уточнить критерии для потенциальных претендентов на статуэтку. После шквала вопросов последовал шквал критики, "Оскар" для блокбастеров окрестили "утешительным призом".

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Новости культуры, Блокбастер, Награда, Номинация, Премия, Премия Оскар.
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