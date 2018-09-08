Опубликован трейлер музыкального фильма "За мечтой" с Эль Фаннинг (Видео)

Актриса Эль Фаннинг, хоть очень юная, но успела достичь больших успехов в карьере. Например, недавно появился впечатляющий трейлер драмы "Я думаю, теперь мы одни" с ее участием. Теперь в сети опубликовали трейлер музыкальной драмы "За мечтой" (Teen Spirit) с Эль Фаннинг в главной роли. Картина станет режиссерским дебютом актера Макса Мингеллы, известного по сериалу "Рассказ служанки". Действие фильма разворачивается вокруг девушки по имени Вайолет (Эль Фаннинг), которая живет на небольшой ферме и работает официанткой. Она любит петь, но никогда раньше не делала этого для большой публики. По сюжету оперный певец Влад случайно слышит, как Вайолет поет. Понимая, что у девушки большой талант, он становится ее менеджером и убеждает Вайолет принять участие в песенном реалити-шоу вроде "Американского идола". Кроме Фаннинг в фильме появятся певицы Робин, Ариана Гранде, Кэти Перри, Элли Голдинг и другие. Премьера фильма состоится на кинофестивале в Торонто, который пройдет с 6 по 16 сентября.