Меган Маркл вместе с Елизаветой II снимется в документальном фильме

Жизнь герцогини Сассекской Меган Маркл кардинально изменилась после бракосочетания с британским принцем Гарри: ей пришлось переехать в Великобританию и отказаться от успешной актерской карьеры. Однако впервые после свадьбы стало известно, что Меган Маркл таки будет сниматься еще в одном фильме.

Нет, Меган Маркл не возвращается в сериал "Форс-мажоры". Герцогиня снимется в документальном фильме про королеву Елизавету II, который будет выпущен в сентябре 2019 года.

Фильм "Королева Мира" (Queen of the World) будет состоять из двух частей и будет рассказывать о глобальном влиянии королевы: ее роль в Содружестве, а также личные подробности из ее жизни – отношения с внуками, принцем Уильямом и Гарри и прочее.

Отметим, что Меган впервые появится на телеэкранах в своем новом статусе герцогини Сассекской. После просмотра фильма зрители смогут больше узнать об отношениях Меган с королевой Великобритании.

Интересно, что команде фильма предоставили эксклюзивный доступ к королевской семье и они смогли наблюдать за королевской семьей в течение года.