День Независимости Украины

Новости кино

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 09.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Адвокат: Сенцова в колонии пытаются заставить отказаться от голодовки
Адвокат: Сенцова в колонии пытаются заставить отказаться от голодовки
Новости: Жуткое ДТП в Одессе: над водителем едва не совершили самосуд
Жуткое ДТП в Одессе: над водителем едва не совершили самосуд
Новости: Лига наций: результаты матчей 8 сентября
Лига наций: результаты матчей 8 сентября
Новости: Apple Music показал новый украинский музыкальный чарт
Apple Music показал новый украинский музыкальный чарт
X

Названы победители 75-го Венецианского международного кинофестиваля

Альфонсо Куарон
10:33 Сегодня Телеграф
nv.ua

Новости культуры: Главную награду на 75-м Венецианском кинофестивале в Италии получила кинолента Рома мексиканского режиссера Альфонсо Куарона.

Золотого льва за лучший фильм получила автобиографическая черно-белая лента Альфонсо Куарона, снятая для интернет-сервиса Netflix, которая рассказывает историю жизни рядового семьи среднего достатка в Мехико в 70-х годах прошлого века. Куарон также выступил продюсером, оператором, сценаристом и монтажером фильма.

Серебряного льва (Гран-при жюри) получил режиссер Йоргос Лантимоса за фильм Фаворитка – историческую комедию об интригах при дворе британской королевы Анны Стюарт в начале XVIII века.

Также Кубок Вольпи за лучшую женскую роль в этой ленте получила Оливия Колман, которая сыграла роль королевы Анны. Серебряный лев за режиссуру достался Жаку Одиару за англоязычный вестерн Братья Систерс по роману Патрика де Витта.

Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль получил Уиллем Дефо за роль Ван Гога в фильме На пороге вечности (режиссер Джулиан Шнабель).

Лучший сценарий – Джоэл и Итан Коэны за альманах из шести короткометражных фильмов в жанре вестерна под названием Баллада Бастера Скраггс. Специальный приз жюри – Соловей (режиссер Дженнифер Кент).

Приз Марчелло Мастроянни лучшему молодому актеру за этот фильм получил Байкал Ганамбарр, сыгравший в Соловье одну из главных ролей.

Также во втором по значимости конкурсе Горизонты лучшей актрисой назвали Наталью Кудряшову за российский фильм Человек, который удивил всех (режиссеры Наталья Меркулова и Алексей Чупов). Международный венецианский кинофестиваль проходил с 29 августа по 8 сентября на итальянском острове Лидо. В основном конкурсе участвовала 21 картина.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, Венецианский кинофестиваль, Кино, Киноиндустрия, Кинофестиваль, Награды, Победители, Фильмы.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости кино

Лучшие украинские фильмы, которые должен посмотреть каждый Сериал "Киев днем и ночью" 5 сезон: смотреть 8 серию онлайн (Видео) В Торонто стартовал международный кинофестиваль

Последние новости

Необычные парные тату для мам и дочек (Фото) Осака - Уильямс: обзор финала US Open-2018 (Видео) Настя Каменских поделилась подробностями летнего отдыха и новой песни
Сегодня читают
01 Самая невероятная находка в автомобиле (Видео)
02 Евровидение 2019: звезды призывают бойкотировать конкурс
03 У боксера Джошуа перед боем с Поветкиным угнали именной автомобиль
04 Англия 1:2 Испания: события матча (Видео)
05 Лихорадка Западного Нила в Румынии: 17 погибших
Новости сегодня
12:31 Умер актер культового сериала "Доктор Кто" Питер Бенсон
12:31 Это смешные картинки поднимут настроение на целый день
12:24 Годовщина свадьбы: Петр Порошенко романтично поздравил жену
12:17 Шведы выбирают парламент
12:16 Джанет Джексон поделилась секретами похудения
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Сутки на Донбассе: в штабе рассказали о потерях ВСУ
Сутки на Донбассе: в штабе рассказали о потерях ВСУ
Новости: Сегодня в Украине празднуют День танкистов
Сегодня в Украине празднуют День танкистов
Новости: “Мокрое” воскресенье: сегодня Украину зальют дожди
“Мокрое” воскресенье: сегодня Украину зальют дожди
Новости: Названы победители 75-го Венецианского международного кинофестиваля
Названы победители 75-го Венецианского международного кинофестиваля
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь