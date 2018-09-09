Названы победители 75-го Венецианского международного кинофестиваля

Золотого льва за лучший фильм получила автобиографическая черно-белая лента Альфонсо Куарона, снятая для интернет-сервиса Netflix, которая рассказывает историю жизни рядового семьи среднего достатка в Мехико в 70-х годах прошлого века. Куарон также выступил продюсером, оператором, сценаристом и монтажером фильма.

Серебряного льва (Гран-при жюри) получил режиссер Йоргос Лантимоса за фильм Фаворитка – историческую комедию об интригах при дворе британской королевы Анны Стюарт в начале XVIII века.

Также Кубок Вольпи за лучшую женскую роль в этой ленте получила Оливия Колман, которая сыграла роль королевы Анны. Серебряный лев за режиссуру достался Жаку Одиару за англоязычный вестерн Братья Систерс по роману Патрика де Витта.

Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль получил Уиллем Дефо за роль Ван Гога в фильме На пороге вечности (режиссер Джулиан Шнабель).

Лучший сценарий – Джоэл и Итан Коэны за альманах из шести короткометражных фильмов в жанре вестерна под названием Баллада Бастера Скраггс. Специальный приз жюри – Соловей (режиссер Дженнифер Кент).

Приз Марчелло Мастроянни лучшему молодому актеру за этот фильм получил Байкал Ганамбарр, сыгравший в Соловье одну из главных ролей.

Также во втором по значимости конкурсе Горизонты лучшей актрисой назвали Наталью Кудряшову за российский фильм Человек, который удивил всех (режиссеры Наталья Меркулова и Алексей Чупов). Международный венецианский кинофестиваль проходил с 29 августа по 8 сентября на итальянском острове Лидо. В основном конкурсе участвовала 21 картина.