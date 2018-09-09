Умер актер культового сериала "Доктор Кто" Питер Бенсон

Смерть наступила в результате непродолжительной болезни, правда, какой именно, не указывается. Бенсон родился в графстве Чешир на северо-западе Великобритании 13 июня 1943 года. Он, в частности, сыграл в сериале жанра полицейская драма "Биение сердца" в роли директора похоронного бюро, который участвовал в сомнительных финансовых схемах. В этой ленте актер принял участие в 18 эпизодах с 1992 по 2010 год.

Кроме того, британец запомнился ролями в экранизациях шекспировских произведений, которые создала BBC. Среди таких его ролей выделим Генриха VI во всех трех пьесах, посвященных этому королю, а также Ричарда III.

Также в ситкоме "Черная Гадюка" с Роуэн Аткинсон Бенсон играл Генриха VII, а в сериале "Доктор Кто" превратился в Бора его герой появился в четвертой серии 20 сезона, который выходил в феврале 1983 года. Добавим, что коллеги артиста в соцсетях выражают слова сожаления в связи с такой потерей.