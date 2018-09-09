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Creative Arts Emmy Awards 2018: главным победителем стал сериал "Игра престолов"

Creative Arts Emmy Awards 2018
19:55 Сегодня Телеграф
znaj.ua

Новости культуры: В США состоялось вручении ежегодной премии Creative Arts Emmy Awards.

В Америке прошло вручение ежегодной премии Creative Arts Emmy Awards. Главным победителем в ней стал сериал "Игра престолов". Сериал "Игра престолов" в этом году забрал 7 статуэток. Всего масштабное шоу было представлено в 22 номинациях.

Помимо "Игры престолов" триумфатором на премии стал мини-сериал "Убийство Версаче" в рамках проекта "Американская история преступлений". Шоу получило 4 награды, в том числе — за лучшие костюмы.

При этом компания Netflix вытеснила FX с места главного шоу-канала. Стриминговый сервис получил сразу 10 наград.

 Церемония награждения Creative Arts Emmy Awards прошла в театре Microsoft в центре Лос-Анджелеса. Основные статуэтки "Эмми" будут вручены уже 17 сентября в прямом эфире NBC.

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Новости культуры, Creative Arts Emmy Awards 2018, Американская история преступлений, Игра престолов, Премия, Сериал, Убийство Версаче, Эмми.
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