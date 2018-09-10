Пятерка лучших фильмов про осень (Видео)

Осенняя пора вызывает ностальгию, лирическое настроение, сонливость и желание забраться под одеяло эдак до марта. Чтобы немножко отдохнуть от суеты предлагаем устроить себе киноуикенд, погрузится в атмосферу романтики и, возможно, трагизма, которая пропитана кофе и какао. Список осенних фильмов вам пригодится.

"Осень в Нью-Йорке"

Звездный дует Ричард Гир и Вайнона Райдер – то, что нужно в холодный осенний вечер. Успешный бизнесмен, владелец ресторана и бабник Уилл Кейн ради развлечения знакомится с 22-летней Шарлоттой, годящейся ему в дочери. Шарлотта сообщает ему, что ей осталось жить примерно год — из-за болезни сердца. Она смирилась с этим и категорически отказывается от операции. Для Уилла чувства сильнее мимолетности и он находит хирурга и уговаривает Шарлотту согласиться на операцию.

"Дом у озера"

Хотите формулу хорошей романтической мелодрамы? Вот она: Киану Ривз, Сандра Баллок, дом на берегу красивого озера и немножко чудес. Доктор Кейт Форестер покидает свой необычный дом у озера и переезжает. Уходя, Кейт оставляет в почтовом ящике письмо, которое должен получить новый обитатель дома. В дом вселяется талантливый архитектор Алекс Уайлер. Он пишет ответное письмо Кейт. Но из писем друг друга они выясняют, что живут в совершенно разное время.

"Последний сентябрь"

Это британское кино. Южная Ирландия, 20-е годы ХХ века, эпоха заката британского правления. В поместье аристократы Ричард Нейлор с женой леди Мирой доживают свой век, а в воздухе носится мятежный дух освобождения — кровавая битва против специального подразделения британской армии, сформированного для подавления IRA. Казалось бы, два столкнувшихся мира не могут иметь ничего общего, но любовь рушит все границы. У юной леди из высшего света, племянницы Нейлоров, и простого британского солдата нет преград для безумной любви, разгоревшейся в эти сентябрьские дни.

"Мои черничные ночи"

Этот фильм идеально подходит для просмотра холодными дождливыми вечерами. История двух людей, разговор которых меняет их жизни. Элизабет (Нора Джонс) находится в отчаянии, узнав об измене любимого человека. Пытаясь успокоиться, она изливает душу владельцу ближайшего кафе Джереми (Джуд Лоу). Всего один разговор, несколько пристальных взглядов, черничный пирог с мороженым, и вот уже родилась новая история любви. Но не стоит торопиться. Череда последующих событий о многом заставит задуматься и Элизабет, и Джереми.

"Ханна и ее сестры"

Ценители хорошего кино трудно представляют осень без фильмов Вуди Аллена. История начинается в день Благодарения и заканчивается год спустя. В течение этого времени героинь ждут любовь, потери, разочарования и юмор американского постановщика. Это идеальное сочетание комедии и драмы, где исследуются кризис среднего возраста, романтический всплеск новых чувств и опасности самообмана. Если весна — это сезон обновления, то осень — определенно, сезон перемен.