Анджелину Джоли хотят убрать из кино из-за худобы

То ли в погоне за модой, то ли от излишнего стресса из-за развода с Брэдом Питтом, но Анджелина Джоли заметно похудела. Причем, выглядит знаменитость не так, как ей того хотелось бы - стройной - а так, будто у нее серьезные проблемы со здоровьем.

Так, западные СМИ сообщают, что голливудские продюсеры поставили Анджелине условие. Теперь, если актриса не хочет потерять свою карьеру, то она должна экстренно набрать вес, в противном же случае она не сможет больше сниматься в кино.

Таблоиды также отмечают, что если Джоли не вылечиться от опасной худобы, то может навсегда остаться без карьеры и потерять репутацию в Голливуде. Напомним, что последней работой актрисы были съемки "Малефисенты-2", которые проходили на территории Лондона.

Теперь же знаменитость обязана нанять себе специалиста, который будет следить за правильным питанием актрисы и поможет ей набрать вес, который вот-вот достигнет критической отметки.

Ранее за весом актрисы следил экс-супруг Брэд Питт, который регулярно заставлял Джоли проходить обследования и хорошо питаться ради детей. Стоит отметить, что сам же Брэд, после расставания с Джоли стал выглядеть намного лучше. Актер помолодел и привел себя в форму.