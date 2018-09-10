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Новости: Анджелину Джоли хотят убрать из кино из-за худобы
Анджелину Джоли хотят убрать из кино из-за худобы
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Анджелину Джоли хотят убрать из кино из-за худобы

Анджелина Джоли
18:09 Сегодня Телеграф
beztabu.net

Новости культуры: Если Анджелина Джоли не выполнит условия режиссеров, то в скором времени может потерять свою карьеру.

То ли в погоне за модой, то ли от излишнего стресса из-за развода с Брэдом Питтом, но Анджелина Джоли заметно похудела. Причем, выглядит знаменитость не так, как ей того хотелось бы - стройной - а так, будто у нее серьезные проблемы со здоровьем.

Так, западные СМИ сообщают, что голливудские продюсеры поставили Анджелине условие. Теперь, если актриса не хочет потерять свою карьеру, то она должна экстренно набрать вес, в противном же случае она не сможет больше сниматься в кино.

Таблоиды также отмечают, что если Джоли не вылечиться от опасной худобы, то может навсегда остаться без карьеры и потерять репутацию в Голливуде. Напомним, что последней работой актрисы были съемки "Малефисенты-2", которые проходили на территории Лондона.

Теперь же знаменитость обязана нанять себе специалиста, который будет следить за правильным питанием актрисы и поможет ей набрать вес, который вот-вот достигнет критической отметки.

Ранее за весом актрисы следил экс-супруг Брэд Питт, который регулярно заставлял Джоли проходить обследования и хорошо питаться ради детей. Стоит отметить, что сам же Брэд, после расставания с Джоли стал выглядеть намного лучше. Актер помолодел и привел себя в форму.

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Новости культуры, Актриса, Анджелина Джоли, Карьера, Режиссеры, Худоба.
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1 Комментарий
  • Гость 10.09.2018 18:27

    Дура - она и в Голливуде дура. Адекватности у неё - НОЛЬ !

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